Una mujer se llevó un susto de muerte el pasado lunes cuando un oso grizzly amagó con abalanzarse sobre ella en los límites de una zona boscosa del parque nacional de Yellowstone (EE.UU.). La escena, que fue grabada por una periodista de la cadena NBC, fue compartida este miércoles por el medio en su cuenta de Twitter.

Check out this clip of a @YellowstoneNPS grizzly bear bluff charging a tourist that got too close. Darcie Addington took this from the safety of her vehicle. She doesn’t know the other woman, but says several people warned her. Remember to give bears at least 100 yards of space. pic.twitter.com/7rnMgKGNxm

En el video se ve cómo la turista graba a una manada de osos grizzly congregados a unos pocos metros de distancia. De repente, un animal se acerca rápidamente unos metros en dirección a la intrusa, aparentemente enojado por la presencia de la mujer, que deja de filmar, se da media vuelta.

“Los animales salvajes son impredecibles y peligrosos. Cada año personas resultan heridas por acercarse demasiado a los animales”, reza el comentario de un funcionario de relaciones públicas del parque en relación con el incidente. “Manténganse siempre a una distancia mínima de 100 yardas (91 metros) de osos o de lobos”, recomienda el texto.

Algunos internautas tacharon cuestionaron el comportamiento de la turista y destacaron que la situación podría haber terminado mucho peor. “Es una absoluta estupidez acercarse tanto a un oso pardo. Por favor, respeten su espacio y déjenlos en paz. Haz fotos a distancia y amplía la imagen por el amor de Dios”, anotó uno. “Tuvo mucha suerte de que el oso detuviera su carga. La mujer ni siquiera hizo un verdadero esfuerzo por alejarse”, escribió otro usuario.