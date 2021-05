La panelista del programa de espectáculos matutino, Los Ángeles de la Mañana, Yanina Latorre, se refirió a la decisión de Jorge Rial de irse a vacunar contra el coronavirus a los Estados Unidos. Fue en ese mismo programa que se reveló la primicia sobre el conductor de TV Nostra y la “angelita” no lo perdonó y le salió al cruce.

Como era de esperarse, la noticia generó un gran revuelo en el mundo del espectáculo, más aún porque Rial criticó a quienes habían tomado la decisión de irse a Norteamérica para ser inoculados. Sin embargo, pese a que fue el tema central de todos los programas, el único que no lo trato fue TV Nostra, conducido por Rial.

“Che, América prohibió tocar el tema vacuna Rial. Todo muy democrático en ese canal. ¿Y la libertad de expresión?”, escribió Latorre sobre la omisión del canal como parte de un pacto de silencio con el periodista de espectáculos. ¿Jorge le habrá pedido esto a las autoridades?

Che, America prohibio tocar el tema vacuna Rial. Todo muy democratico en ese canal. Y la libertad de expresion? — Yanina Latorre (@yanilatorre) May 14, 2021

Rial no estuvo presente en el programa del día viernes ya que se encontraba en viaje a Miami para ser inoculado. La “angelita” hizo una cobertura exclusiva de TV Nostra, vía Twitter, y contó que para el programa del viernes la producción llamó a varios panelistas especiales que no quisieron formar parte, como Augusto Tartufoli y Carlos Monti.

Hoy buscaron panelistas y todos les dijeron q no a #TVNostra , entre ellos Monti y Tartu. — Yanina Latorre (@yanilatorre) May 14, 2021

Aunque se había mostrado muy crítico de todos los famosos que viajaron a para vacunarse, Jorge Rial finalmente confirmó que está a punto de volar hacia Estados Unidos para ser inoculado.

“Efectivamente me voy a vacunar a Miami. La espera de un turno era larga y tediosa. Pero se bancaba. Incluso con el enojo de mi familia. Sin embargo la actitud soberbia de Zannini me hizo tomar una decisión que venía evitando: no dejar en manos de los políticos mi salud”, comenzó diciendo el periodista al confirmar su cambio de opinión al respecto.

“Se va hoy a vacunar a Miami el señor Jorge Rial, gran atacador serial de la vacuna en Miami tratándonos de ilegales. A mí me hizo bolsa cuando vacuné a mamá que tiene 80 años, mató a Nacho Viale, Fabián Doman y no sé cuánto más. Se va a dar la de una dosis”, expresó la panelista de LAM.

“Estoy de acuerdo que vaya a vacunarse, pero él fue un crítico vehemente de ir a vacunarse a Miami. Está haciendo lo que él criticó. Él dijo que era un privilegio de castas y estaría bueno que haga un mea culpa conmigo, con Doman. Rial fue a pedir la cabeza de Doman cuando se vacunó en Miami”, concluyó la panelista