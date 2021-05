Paola Tacacho llegó a tener dos medidas perimetrales vigentes al mismo tiempo en contra del femicida Mauricio Parada Parejas. Esta coincidencia surge de las causas N°9 y N°10, que comenzaron con un día de diferencia y que, según el fiscal Claudio Bonari, debían ser tramitadas juntas por su par Ignacio López Bustos, entonces a cargo de la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar y de Género N°2, aunque la primera estaba archivada al momento de la acumulación con la segunda (se informa por separado). Si bien ninguno de estos expedientes -ni los ocho anteriores- desembocaron en el juzgamiento de Parada Parejas, sí reflejan la fluidez con la que el sistema judicial dio las medidas de protección. El 14 de mayo de 2020, el entonces juez de Instrucción en lo Penal N°2 de esta capital, Facundo Maggio, ordenó al denunciado que se abstuviese de perturbar a Tacacho y que se mantuviera a un radio de 200 metros de distancia por el plazo de tres meses como consecuencia del requerimiento del mismo día de López Bustos. Una semana después, el 21 de mayo, el entonces juez N°4, Raúl Armando Cardozo, emitió la cuarta perimetral en virtud de un pedido de Bonari del 14 de mayo. La última medida vencía el 21 de agosto, es decir, casi dos meses antes del femicidio.

Un fiscal ordenó la acumulación del décimo caso Tacacho y allí se pierde el rastro de los expediente

Qué había pasado en las nueve oportunidades previas

1) La fiscala Adriana Reinoso Cuello archivó el primer expediente sin investigar al denunciado Mauricio Parada Parejas y luego de conseguir que el juez Alejandro Tomas dictara la primera medida perimetral.

2) El juez Juan Francisco Pisa impidió el juzgamiento de Parada Parejas por desobediencia a la orden de alejamiento de Paola Tacacho y declaró la inocencia del imputado en el segundo caso.

3) Reinoso Cuello cerró el tercer proceso sin investigar al femicida con el argumento de que carecía de pruebas suficientes para imputar delitos y de que “no podía proceder”.

4) La fiscala Mariana Rivadeneira archivó el cuarto proceso luego de que la Policía investigara 24 horas al femicida: registró “resultados negativos” al día siguiente de iniciar las averiguaciones.

5) Rivadeneira cerró la quinta causa con el argumento de que habría vencido la primera medida perimetral, aunque las tres copias de la medida decían que esta no tenía una fecha de duración determinada. 6) El auxiliar de fiscal Fernando Isa archivó “por falta de espacio físico” la sexta causa. En este proceso, el ex juez Marcelo Mendilaharzu dictó la segunda perimetral y el ex juez Víctor Manuel Rougés dispuso la detención del acusado.

7) La fiscala María del Carmen Reuter cerró “por orfandad de pruebas” la séptima causa abierta el mismo día que la sexta.

8) El fiscal Diego López Ávila consideró “irrazonable” acusar a partir de las palabras de Tacacho y cerró su octava causa sin investigar la violación de la segunda perimetral aunque en 2016 había solicitado a Pisa que mandara a juicio a Parada Parejas por los mismos hechos.

9) El fiscal Ignacio López Bustos consiguió la tercera perimetral y al día siguiente archivó la novena causa de Tacacho sin investigar al femicida aunque un informe indicaba que acumulaba 13 denuncias.