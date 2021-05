A la hora de hacer ejercicio en casa y no tener a un profesional que supervise nuestro entrenamiento, podemos cometer algunos errores que harán que no obtengamos los resultados esperados o incluso nos lesionemos. Estos son cinco de ellos:

“Saltar” el calentamiento

Es el momento en que preparás tu cuerpo y activás tu musculatura para realizar cualquier tipo de actividad física. Aunque hagas ejercicio en casa usando sólo tu peso corporal, sin añadir sobrecargas, calentar es clave para evitar lesiones y la sensación de pesadez posterior.

También se recomienda hacer unos estiramientos al terminar tu rutina. Combinados, calentamiento y estiramiento ayudarán a mejorar tu flexibilidad y ejecutar con más precisión los movimientos de tu rutina.

Exagerar con las repeticiones

No se maximizarán los resultados, sino que es un error muy común al hacer ejercicio en casa, principalmente cuando se trabaja sólo con el peso corporal. Intentar compensar la ausencia de carga con un exceso de repeticiones, sólo aumenta la posibilidad de ejecutar incorrectamente los movimientos y sufrir lesiones. Por otro lado, lo más probable es que te sientas adolorido al día siguiente y reduzcas tu desempeño.

Enfocarte sólo en algunas partes del cuerpo

Todos tenemos alguna parte que desearíamos mejorar, por ejemplo marcar la zona abdominal. En primer lugar, debés saber que la grasa no se “quema” de forma localizada. Este es un proceso generalizado y proporcional, en que el cuerpo metaboliza sus reservas de grasa para generar energía. Por ello, de nada sirve hacer 500 abdominales por día o entrenar piernas todos los días.

Tampoco necesitás hacer una hora de ejercicios aeróbicos o rutinas de cardio para adelgazar. Toda actividad física implica un gasto calórico y la musculación o los ejercicios de fuerza son más eficaces para acelerar el metabolismo basal.

No tener un plan de entrenamiento

Que hagas ejercicio en casa no significa que no necesitás planificar tus rutinas. La falta de un plan de entrenamiento puede hacerte sobrecargar la musculatura de ciertas regiones. Ello probablemente te alejará de tus objetivos y aumentará el riesgo de lesiones. Nadie debería entrenar piernas todos los días, por ejemplo, porque el descanso es clave en la construcción muscular. Si no descansás, tus músculos no crecerán y tu cuerpo no se recuperará para seguir entrenando de la mejor manera. Lo mínimo recomendable es dar un día de intervalo entre los entrenamientos que involucran el mismo agrupamiento muscular.

No tener una orientación profesional

Las redes sociales están repletas de influenciadores fitness compartiendo sus rutinas. Pero no siempre son profesionales capacitados en la educación física. Además, sus rutinas están planificadas en función de las particularidades de su cuerpo y sus objetivos. La manera correcta, segura y eficiente es buscando la orientación de un profesional. Hay muchos educadores físicos y entrenadores capacitados ofreciendo asesoría online enfocada en entrenamiento en casa.

