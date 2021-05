La mexicana Andrea Meza se convirtió en la nueva Miss Universo. La gala estuvo dominada por las latinas, ya que en segundo lugar se ubicó Miss Brasil, Julia Gama, y tercera quedó Miss Perú, Janick Maceta.

El evento se transmitió en vivo a todo el mundo desde el Seminole Hard Rock Hotel & Casino, ubicado en Florida, Estados Unidos.

Con esta hazaña, Meza se convirtió en la tercera mexicana en conseguir el triunfo en el emblemático concurso internacional luego de las victorias de Lupita Jones, en 1991, y Ximena Navarrete, en 2010.

Meza, de 26 años y originaria de Chihuahua, se convirtió en la primera Miss Universo desde 2019, cuando la sudafricana Zozibini Tunzi ganó el certamen ya que, en 2020, las restricciones derivadas de la pandemia global no permitieron que se realizara el esperado concurso internacional.



