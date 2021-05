Bill Gates abandonó la junta directiva de Microsoft en 2020 mientras se realizaba una investigación sobre la relación romántica del multimillonario con una empleada de la empresa, informó el diario The Wall Street Journal el domingo.

El fundador y ex jefe del gigante tecnológico estadounidense dejó de ser presidente de la junta directiva en marzo de 2020.

“Los miembros de la junta directiva de Microsoft Corp. decidieron que Bill Gates tenía que dejar su puesto en 2020 mientras llevaban a cabo una investigación sobre una relación romántica del multimillonario con una empleada de Microsoft que se consideró inapropiada”, informó el diario, citando a personas cercanas al asunto.

Se trata de “una aventura hace casi 20 años que terminó amistosamente”, dijo una portavoz de Gates a The Wall Street Journal.

Según la portavoz, Gates dejó Microsoft para centrarse más en su organización filantrópica, la Fundación Bill y Melinda Gates.

Gates y su esposa Melinda, que cofundaron su organización benéfica hace dos décadas para luchar contra la pobreza y las enfermedades en el mundo, anunciaron su divorcio el 3 de mayo tras 27 años de matrimonio.

Un portavoz de Microsoft dijo a la AFP que la compañía fue alertada en la segunda mitad de 2019 de que “Bill Gates buscó iniciar una relación íntima con una empleada de la compañía en el año 2000. Un comité de la junta directiva revisó el caso, con la ayuda de un bufete de abogados externo, para llevar a cabo una investigación exhaustiva”.

La empleada, una ingeniera, afirmó en una carta haber sostenido una relación sentimental con Gates “durante años”, informó The Wall Street Journal.

Según el diario, algunos miembros de la junta directiva también cuestionaron los vínculos entre Gates y el financiero Jeffrey Epstein, que se suicidó en la cárcel en 2019 mientras esperaba un juicio por presunto tráfico de menores.

El equipo de Gates aseguró a la junta que el fundador de Microsoft se había reunido con Epstein por “razones filantrópicas” y que “se arrepentía de haberlo hecho”, según el diario.

Sin embargo, el fundador de Microsoft al parecer mantuvo una relación estrecha con Epstein. Según el New York Times, los magnates mantuvieron numerosos encuentros desde el 2011. Boris Nikolic, un asesor de Bill Gates, estuvo involucrado en la ejecución del testamento del financiero neoyorquino. Y Melanie Walker, quien trabajó en la Fundación Gates, asesoró en temas de ciencia a Epstein.

En 2011, Gates asistió a una fiesta en la mansión de Epstein en Manhattan, así lo reveló el New York Times. Y en 2013 el fundador de Microsoft viajó en el avión privado del magnate neoyorquino de Nueva Jersey a Palm Beach, Florida. Ese mismo año los dos se habrían reencontrado en la ciudad de Nueva York.

“Me encontré con él. No mantuve ninguna relación comercial ni de amistad con él”, dijo Gates en septiembre de 2019. “No fui a Nuevo México ni a Florida ni a Palm Beach ni nada de eso. Había personas a su alrededor que decían: ‘Oye, si quieres recaudar dinero para la salud mundial y obtener más filantropía, él (Epstein) conoce a mucha gente rica”.

“Cada reunión en la que estaba con él habían otras personas. Nunca estuve en ninguna fiesta ni nada por el estilo. Nunca donó dinero a nada que yo sepa”, agregó Gates.

Además de esa relación romántica, investigan la incapacidad de Gates para frenar actos inapropiados entre sus empleadas. Al parecer, el magnate estadounidense hizo poco para resolver un caso de acoso sexual en el que estuvo involucrado su contador. Gates decidió resolver el asunto de manera confidencial, pero su ex esposa insistió en una investigación externa y exhaustiva. No obstante, Michael Larson, quien fue uno de los hombres de más confianza del fundador de Microsoft, permaneció en su cargo, informó The New York Times.

Gates, que fundó Microsoft en 1975, renunció al cargo de director ejecutivo de la empresa en el año 2000, alegando que quería centrarse en su fundación.

Dejó su cargo a tiempo completo en Microsoft en 2008. Su puesto como director de la junta directiva fue el último cargo que le vinculó oficialmente a la empresa.

Con información de AFP