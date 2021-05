La petrolera YPF aumentó ayer los combustibles un 5% promedio en todo el país, en el marco de un proceso de actualización de precios que lleva un acumulado del 15% en el trimestre marzo-mayo y que sería el último del año. El de ayer es la sexta suba en lo que va del año, luego de los concretados el 5 de enero (2,9%) y el 16 de enero en un 3,5% promedio, como parte del reacomodamiento del componente impositivo de los combustibles, y del nuevo sendero de recuperación mensual de precios de los biocombustibles. El tercer aumento se produjo el 1 de febrero cuando se aplicó el incremento de biocombustibles con alzas del 1% en naftas y del 1,9% en gasoil, luego el 16 de marzo con un alza promedio del 7%, el 17 de abril un 6% y el 5% de ayer. El resto de las petroleras como Raizen (licenciataria de Shell), Axion o Puma también incrementaron sus naftas con algunas diferenciaciones comerciales para mantener la competitividad.

El valor del bitcoin está en picada

El bitcoin cerró su peor semana desde febrero, luego de que los más recientes tuits sobre criptomonedas de Elon Musk (el jefe de los autos eléctricos Tesla dejaría de aceptar pagos en la moneda digital) provocaron un derrumbe de esas monedas. Tras caer en picada -llegó a perder U$S 10.000 en menos de una hora- no logra recuperarse. En la semana, el Bitcoin registró una baja de 15% hasta los U$S 48.000 y cayó más de una quinta parte del récord cercano a U$S 65.000 que tocó el mes pasado. Las palabras de Musk hundieron al bitcoin pero hicieron subir el dogecoin un 25% después de su último tuit. “Trabajando con los desarrolladores de Doge para mejorar la eficiencia de las transacciones del sistema. Potencialmente prometedor”. Otra criptomoneda, el Etherium, que es la segunda de mayor relevancia, cayó de su récord de U$S 4.300 hasta los U$S 3.700. También cayó el Binance Coin, un 10% en las últimas 24 horas, hasta los U$S 591.

Récord de exportaciones

La Argentina es el principal proveedor mundial de harina y aceite de soja, subproductos que podrían alcanzar en la actual campaña de exportación un valor récord de U$S 20.000 millones, según Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC). Si esta proyección se concreta, las exportaciones del actual ciclo se ubicarán U$S 8.400 millones por arriba de lo exportado en 2020, en gran parte debido a la suba de los precios internacionales de ambos productos, en especial del aceite. De esta manera, el dirigente empresario calculó que se despacharán U$S 12.000 millones en harina y unos U$S 8.000 millones de aceite, aproximadamente, si se toman en cuenta los precios actuales de los commodities en base a previsiones de cantidades embarcadas hechas por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. En ambos casos, el salto respecto al año pasado alcanzaría, sin variación de precios, U$S 4.200 millones.