Hernán Coronel, el cantante del grupo Mala fama, fue acusado en las redes sociales de abuso contra una menoral viralizarse un video en el que aparece con una nena sentada sobre sus piernas a la que está abrazando por debajo de la remera.

En exclusiva, el reconocido cantante habló con Crónica Tv, y manifestó que la niña es su nieta, que da la vida por ella y que no parará “hasta que los responsables de esto paguen las consecuencias”.

El video se filmó en ocasión de una reunión en la que se puede ver a “Hernán de Mala Fama” compartiendo una comida con la influencer conocida como “La Chabona”, quien cobró fama con sus videos en Tik Tok.

En un momento, la cámara deja de enfocar a “La Chabona” y se dirige hacia “Hernán de Mala Fama”, quien está sentado con una menor sobre las piernas. Pero no sólo eso: le saca la mano de abajo de la remera en un movimiento rápido pero muy evidente.

Ninguno de los asistentes, que además están consumiendo alcohol y cigarrillos a pesar de la presencia de la menor, le dice nada al respecto.

Captura de pantalla del video

Uno de los asistentes subió las imágenes a sus redes sociales y en pocos las redes sociales se llenaron de acusaciones y de insultos contra el cantante. Bajo el numeral “MalaFamaEnfermo” se transformó en tendencia nacional en cuestión de minutos.

Los miles de usuarios no sólo se recriminaba su actitud y sus gestos, sino que también se destacaba “la incomodidad” de la nena al recibir el supuesto manoseo.

Ante esta dudosa situación, Hernán Coronel reacción y dijo ante las cámaras de televisión lo siguiente:

“Lo que pasó no tiene nada que ver con una situación de abuso. Le dije a mi nieta que se fuera porque íbamos a fumar y ella se quiso quedar, yo no la obligué como dicen ahí. Esa nena es mi mayor orgullo porque la crié yo. Y voy a estar toda la vida para ella, porque la amo y sería incapaz de hacerle algo malo. Al contrario, yo doy todo por ella”, manifestó.

Por último, aseguró que “el tiempo que me quede de vida lo voy a utilizar para que los responsables de esta locura paguen las consecuencias, porque no se la pueden llevar de arriba. Son unos maliciosos”, dijo polémicamente en su defensa.

Tiempo de San Juan