Argentina parece estar lejos de escapar de la segunda ola que continúa causando estragos en un contexto actual de escalada de casos de Covid-19 y colapso sanitario en varias regiones a lo largo y ancho del territorio nacional.

Recientemente, Our World in Data hizo público datos sobre la situación que atraviesa el Estado que gobierna Alberto Fernández y que generan más preocupación que alivio. Según el registro llevado a cabo por el sitio web, y analizado por The Guardian, Argentina se convirtió en el país con mayor número de muertes por coronavirus por día en el mundo. De esta manera, con 16,46 muertes por COVID-19 por millón el martes, superó a Brasil que registró 11,82 por millón.

La tercera semana de mayo comenzó anotando máximos históricos en términos de casos y muertes por lo cual el Gobierno Nacional planea endurecer las restricciones dispuestas en un DNU que tiene vigencia hasta el viernes 21. Mientras que el pasado martes 745 personas perdieron la vida en menos de 24 horas a causa del Covid-19, durante la jornada del miércoles se contabilizó el mayor número de contagios diarios, con casi 40.000 personas que fueron confirmadas como casos positivos.

El colapso sanitario de la región dejó de ser un hecho alejado de toda probabilidad y ya se manifiesta en distintas zonas alrededor del país. De acuerdo con un censo realizado la semana pasada por la Sociedad Argentina de Cuidados Intensivos (SATI), las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) se encuentran con el 90% de las camas con respirador ocupadas en: Buenos Aires, Córdoba, Neuquén y CABA.

“Argentina se encuentra en una situación de colapso sanitario. Nuestros hospitales están desbordados y el eslabón débil de la cadena son nuestras unidades de vehículos intensivos, que tienen insuficientes recursos tecnológicos y humanos, insumos o medicinas”, explicó el doctor Arnaldo Dubin, médico intensivista en La Plata.

“El marcador de este colapso es el aumento abrupto de la mortalidad: algunas regiones están reportando una tasa de mortalidad del 65% en cuidados intensivos”, agregó el experto

Consultado por Infobae, el doctor en medicina y ex titular del PAMI Carlos Javier Regazzoni, manifestó: “Argentina, con la marca de 70.000 muertos por el COVID-19, se ubica entre los países más castigados del mundo por esta enfermedad. Llevamos 16 meses a lo largo de los cuales se han repetido errores de diagnóstico que impidieron hacer los cambios sustanciales que este contexto requería”