Marcelo Tinelli regresó a la tele con “ShowMatch: La Academia”, y lo hizo con un grupo de jurados que no estaba completo.

Es que luego de regresar de Estados Unidos y contagiarse de coronavirus, Ángel de Brito se encuentra aislado completando la cuarentena obligatoria para los viajeros que vuelven del exterior. Por esta razón, Guillermina Valdés fue la elegida para ser su reemplazo y acompañar a Pampita, Jimena Barón y Hernán Piquín en la primera ronda.

Flor Vigna y Facu Mazzei fueron los encargados de abrir la pista el día miércoles. Al momento de su devolución, la empresaria decidió apuntar contra sus compañeros temporales después de no haber sido agregada al grupo privado de WhatsApp y todo quedó registrado por las cámaras.

“Voy a decir algo que escuché recién y es que no estoy en el grupo de WhatsApp del jurado. Yo pensaba que era porque estoy de paso, pero la escuché a Caro que dice ‘no, porque le va a contar todo al jefe'”, manifestó Valdés.

Pampita fue quien explicó que el conductor de “Los ángeles de la mañana” era el administrador del grupo y largó una bomba, dijo que el periodista no la va a sumar ya que la considera una “infiltrada”.

Desde su hogar, De Brito reafirmó su decisión a través de su cuenta de Twitter: “No vas a estar en el chat, yo soy el administrador”.

Pero lejos de quedarse callada, la actriz lanzó un filoso tuit en el que repudió la actitud de Ardohain y apuntó contra el conductor de LAM: “No es mi intención Ángel, simplemente me pareció un poco violento escucharlo un minuto antes del aire, teniendo en cuenta que tiene que ver con prejuzgar a alguien sin conocerlo. Pero estoy acostumbrada a los pre-conceptos y prejuicios. Como te lo dije, espero hasta que regreses”.

(Fuente: Diario Show)

Tiempo de San Juan