More Rial quiere irse a Estados Unidos. Después de desmentir su supuesto viaje a Miami, está esperando la Visa de su pequeño hijo para subirse a un avión y partir con destino definido. More sigue instalada en Carlos Paz pero está cada vez más cerca su regreso a Capital Federal. La influencer está aburrida de la vida tranquilla de la villa fuera de la temporada de verano.

Y en un vivo con Jackie Pato, su madre del corazón, confirmó que aún no viajó a vacunarse a Miami pero que, dentro de sus planes inmediatos, está armar las valijas y hacerlo. A medianoche, en una comunicación virtual por Instagram con la empresaria uruguaya, la hija de Jorge -reconciliada con su hermana, Rocío-. contó que irse a Miami, ante la insistente invitación de Jackie, pendiente desde el año pasado.

Luego de su regreso a Buenos Aires, More quiere alejarse un poco de Argentina, disfrutar de su relación con Jackie y de los paseos por Miami pero hay un impedimento que la frena, que no le permite concretarlo. Francesco, su hijito, no tiene lista la visa. Y si bien ella podría dejarlo unos días con su padre, Facundo Ambrosioni, instalado en Córdoba, prefiere no viajar sola.

También lo haría acompañada de sus amigos (hoy está soltera), de su entorno más cercano con el que comparte sus aventuras y sueños, pero tampoco tienen el pasaporte al día. Así que, por ahora, resta esperar a que el menor de edad tenga los “papeles en regla” para poder salir del país y acompañar a su mami a Miami, a pasar unos días de relax y reencuentro con Pato.

“¡Yo quiero ir! Pero todavía Francesco no tiene la visa…y si bien él se podría quedar unos días con el papá, ninguno de mis amigos tampoco tiene visa, así que para mí ir sola no…”, contó Rial.

Fuente Paparazzi