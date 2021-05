La batalla entre Cinthia Fernández y Matías Defederico data del momento en que decidieron separarse. Y es que además de continuar con conflictos que llegaron a manos de la Justicia, como incumplimientos en la cuota alimentaria de las tres hijas que tienen en común, la modelo también reveló impactantes detalles de su relación.

Luego de afrontar durante varios años incontables peleas mediáticas y privadas, la panelista de Los Ángeles de la Mañana decidió revelar hace poco tiempo atrás que había sufrido violencia de género por parte del exfutbolista.

Pero tras su desgarrador relato, en donde contó con detalles los escalofriantes momentos que vivió, a principios de mayo la modelo recibió una buena noticia para ella: la Justicia falló a su favor por la deuda de alimentos, y le embargó la casa a Matías, en donde ella reside junto a sus pequeñas.

Sin embargo, ahora se abrió una nueva grieta, y es que fue Defederico quien realizó una declaración poco agraciada que causó la furia total de Cinthia, que no dudó en responderle y cruzarlo duramente.

Todo comenzó cuando él decidió postear en su cuenta una foto propia con lentes de sol, los cuales generaron un revuelo en las redes sociales. Y, como un comentario de amigo, José Chatruc le preguntó en dónde los había comprado, a lo que, con ironía, le respondió: “Fue lo único que me quedó en la repartija Pepe querido”.

LA POLÉMICA RESPUESTA DE MATÍAS DEFEDERICO, TRAS SU JUICIO CON CINTHIA FERNÁNDEZ

Rápidamente, aquel mensaje llegó hasta Fernández, que volcándose a su cuenta de Twitter copió la postal de su exmarido y enojadísima, escribió: “Machirulito ¿por qué no le contás a Pepe que todo lo que había en la casa siempre fue mío? Si alquilabas amueblado. Digo, si sos tan vivo. Aprendé a ser padre y poner lo que corresponde. ¡Ni que fueras Messi queriendo indicar que me quedé con todo! Das pena”.

LA MODELO NO DUDÓ EN CONTESTARLE A SU EX Y DISPARÓ CON TODO

Y lejos de quedarse callada, apuntó otro fuerte mensaje: “Hasta los autos míos pusiste a tu nombre. Jamás te pedí nada. Por favor, dejá de violentar todo el tiempo que ya demasiados años banqué eso. Y yo creo que los posteos de guapo que tirás, delatan que no sos indiferente a nada de mi vida. Pobre pibe”.

Asimismo, Cinthia volvió a remarcar que es ella quien se encarga de la crianza de sus hijas, tanto presencial como económicamente, y le pidió de mala manera que dejara de comentar ese tipo de cosas: “Si no fuera por mí, mis hijas no comen, no estudian, no se visten, no tienen sus gustos ni nada… Cerrando el upite señor”.

Fuente Paparazzi