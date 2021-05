ARIES (21 marzo – 20 abril)

Hoy sacarás el gran genio que llevas dentro para afrontar unos asuntos relacionados con la familia. Trata de frenar la impaciencia y no ser muy exigente con los demás. Puede surgir una aventura sentimental con alguien de tu entorno social.

TAURO (21 abril – 20 mayo)

Recuperarás el amor propio cuando alguien con quien habías discutido se acerque para disculparte. Servirá para una reconciliación parcial, pero no será sincero. Limarás las asperezas más prominentes, lo suficiente para no ir chocando a cada momento, pero el camino no quedará del todo llano.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio)

Acabas una época extraña en el mundo de tus relaciones personales y afectivas. Seguramente te apetecerá centrarte un poco más y dedicar más tiempo a las personas que realmente merecen la pena. Alguien importante puede estar esperando.

CÁNCER (22 junio – 22 julio)

No sientas ningún temor a la hora de tomar decisiones o de afrontar nuevos retos; estos días verás muy reforzada tu autoestima y podrás prácticamente con todo lo que se te ponga por delante. Las sorpresas no permitirán que te aburras.

LEO (23 julio – 22 agosto)

Firmarás un contrato importante o una operación interesante que te puede beneficiar mucho en un futuro. Tendrás ganas de seguir adelante con tus proyectos y darles un aire distinto. No será por falta de ideas ni de iniciativa.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre)

Las pequeñas complicaciones que te pueden producir cierto sobrepeso serán de fácil solución con una dieta sana y moderada, preferiblemente controlada por un especialista, y una tabla de ejercicios que te ayude a mejorar tu ritmo vital.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre)

Tendrás información acerca de una persona, posiblemente alguien de tu familia, que podría hacerte cambiar de planes para este fin de semana. Podrías preocuparte y llegar a compartir ciertas sospechas, pero tratarás de no obsesionarte. Lo conseguirás. Buen momento para el deporte.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre)

Será tenaz en las decisiones que tomes en estos días. A pesar de todas las dificultades que de ellas se deriven, de las opiniones en contra que van a llover sobre tu cabeza y de la inseguridad económica que puedan generarte, está claro que sabes lo que quieres.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre)

Deberías conducirte de forma más abierta con las personas que te rodean, de lo contrario se producirán malos entendidos que frustrarán tus expectativas. Expón tus ideas con claridad, sin miedo a las consecuencias.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero)

Últimamente parece que los problemas se suman y vives con la tensión nerviosa demasiado acelerada. Tenlo en cuenta para evitar enfrentamientos y conflictos en la parte de tu vida dedicada a la familia y a los amigos.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero)

Tendrás que elegir rápidamente a qué lado de la barrera te colocas; si tienes claro que lo que te proponen no es un asunto limpio, es mejor que lo abandones cuanto antes, aunque tus amigos estén metidos en ello.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo)

Recibirás una noticia satisfactoria de la evolución de una enfermedad. Estará relacionado contigo de alguna manera, más directa o indirectamente. Tendrás relación con médicos y especialistas, te implicarás en este asunto sanitario.

