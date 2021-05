Esta semana, Viviana Canosa sorprendió con un “ideón” solidario en el pase con el programa de Luis Novaresio. La periodista contó que, para darle un fin solidario al “misterio doméstico” de las medias que se pierden, ella siempre lleva en su cartera medias sueltas para donar a quien le pide ayuda en la calle.

“Recuerden, todo lo que sobra en casa, no lo tiremos. Pongámoslo en la cartera y se lo damos a ese pobre que está en la calle. Una media, un zapato, el calzoncillo viejo de tu ex marido se lo das al pobre”, ironizó luego Elizabeth Vernaci en La Negra Pop, una entre tantos que saltaron a cuestionar esta propuesta de Viviana, tan estilo Micky Vainilla, el recordado personaje de Diego Capussotto.

Y desde otra vereda y con otro tono, Pampita también reaccionó con contundencia a este tema. “¿Viste que a veces ponés la ropa a lavar y te falta una media? Bueno, lo que hace Viviana Canosa es guardar esa media que le queda, junta dos distintas y las lleva en su cartera. Y cuando va por la calle y ve a alguien que las necesita, las va entregando”, contó Cora Debarbieri en Pampita Online.

“Pero, ¿se las da así, sin combinar? ¿No es mejor hacer una vaquita y comprar medias nuevas?”.

¿Y qué dijo Carolina Ardohain? Con cara de sorpresa, expresó: “Pero, ¿se las da así, sin combinar? ¿No es mejor hacer una vaquita y comprar medias nuevas?”.

“No sé, es raro. No había escuchado nunca esto, es la primera vez. No importa, todo lo que sea donar siempre viene bien y hay que inculcarlo. Cada uno verá qué tiene para donar. Ojalá sean medias iguales y si no, lo que tenga que ser”, terminó la modelo, entre risas.

Se ve que las chicas no se llevan para nada bien. Y, como mucha gente de la farándula, Pampa aprovechó al momento para darle un “chirlo” a Canosa por su extraña propuesta.

Fuente Paparazzi