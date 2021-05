MasterChef Celebrity 2 le dio la oportunidad a Alex Caniggia de mostrarse tal cual es, lejos del excéntrico y mediático personaje que compone en los medios o en las redes sociales. Con su carisma, el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia se ganó el cariño de sus compañeros de reality y se convirtió en uno de los favoritos de la gente.

En ese auspicioso marco, Ángel de Brito anunció que Alex habría pegado un portazo y dejado el programa de Telefe. “Alex Caniggia renunció a Masterchef”, informó el periodista y conductor de LAM en Twitter, arrojando una verdadera bomba.

Alex Caniggia renunció a Masterchef pic.twitter.com/KmKc7lyorQ — A N G E L (@AngeldebritoOk) May 21, 2021

En las últimas horas, el mediático manifestó su enojo con la producción del ciclo de Telefe y se ausentó de la última grabación. “El miércoles no fue, lo estuvieron esperando y no apareció para grabar el programa. Está molesto porque no le gusta perder”.