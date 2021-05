Luciana Ortíz, médica de Neuquén

El duro relato de Luciana Ortíz, una médica que se encuentra en la primera línea de fuego contra el COVID-19, estremece, realza la tarea de los profesionales y refleja la dura situación que se vive en Neuquén como en el resto del país.

“Por el código de bioética nos dijeron que si no podíamos sostener a un paciente lo dejemos morir: teníamos un hombre que se estaba ahogando porque no podía respirar y nos habían dado la orden de dejarlo morir porque no había una chance”, explicó la doctora Luciana Ortiz en una entrevista en Instagram con el periodista neuquino Alejandro Contreras.

“Entre la muerte y nosotros, es un poquito mejor nosotros. Y lo sostuvimos como pudimos”. Según dijo, tampoco había respiradores y los médicos y enfermeros se rotaron para ayudarlo “hasta que apareció una cama de terapia intensiva”.

“Se nos está mandando al personal de salud a matar a los neuquinos y yo no quiero ser parte de eso. Necesitamos por favor que un terapista nos venga a ayudar”, se lamentó.

Fuente Diario26