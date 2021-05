El ministro de Desarrollo Social de Tucumán, Gabriel Yedlin, instó a la ciudadanía a respetar las restricciones dispuestas por el Gobierno provincial, a fin de tratar de aliviar la crítica situación por el impacto de la nueva ola de coronavirus covid-19.

“Ahora es el momento de cumplir y hacer cumplir con lo que nos piden el presidente Alberto Fernández y el gobernador Juan Manzur, quienes tienen la responsabilidad de velar por el bienestar de toda la población, sin excepciones”, indicó el funcionario provincial a través de sus redes sociales.

Además, aludiendo a una nota de LAGACETA.com sobre los operativos de las fuerzas de seguridad para desalojar bares y otros locales, llamó a la toma de conciencia colectiva para evitar el colapso del sistema sanitario.

“Que un inocente café no sea responsable de que nos falten camas de terapia intensiva. Así de grave es la situación. Que no tengamos que arrepentirnos por no haber sabido ser prudentes. Esto es entre todos”, pidió Yedlin en su mensaje.