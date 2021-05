El director de Investigación Dr. Conrado Llapur, explicó que a partir de muy pocos días van a empezar a hacer este ensayo de Fase 3, de una vacuna que viene de un componente natural.

Explicó que este proyecto está pensado para realizarse en 30 mil voluntarios en todo el mundo. Es llevado a cabo por el laboratorio canadiense Medicago.

“Lo que tiene de particular esta vacuna es que se generan partículas similares a la proteína del virus, en plantas. Es una tecnología que están usando en vacunas de Influenza también. Las fases 1 y 2 dieron resultados provisorios con buen nivel de anticuerpos neutralizantes, con lo cual se aprobó para empezar la fase 3. Argentina está dentro de uno de los cinco países de Latinoamérica que se seleccionaron con Brasil, Colombia, México y Perú. Dentro de Argentina es un orgullo que Tucumán pueda participar dentro de este ensayo a través de Clínica Mayo”, detalló.

El estudio autorizado en el país, incluirá a pacientes de dos poblaciones: mayores de 18 años hasta 59 años inclusive, sanos o con comorbilidades. No pueden haber recibido una vacuna previa de COVID en ningún estudio, no pueden haber tenido COVID, y las mujeres no tienen que estar embarazadas.

La preinscripción para ser voluntario se realiza a través de la página de la Clínica Mayo (https://clinicamayo.com.ar) en donde se completa un formulario.

Algo a tener en cuenta es que está aprobado por ANMAT, solo falta que ingresen las vacunas para poder empezar.

