Un entorno bestial, repleto de belleza y digno de orgullo. Las imponente montañas argentinas de fondo y un clima gélido. Un contexto que nadie imaginaría que activaría una catarata de interacciones algo hirientes. Eso padeció Maru Botana.

La chef se transformó en tendencia, durante el domingo, por una tierna manera de compartir lo que se había topado en su viaje a Mendoza. La blonda tomó un hielo natural, que se formó sobre las plantas de Uspallata, y se filmó saboreando ese producto de la naturaleza.

Rápidamente, la idiosincrasia despiadada de las redes sociales la transformaron en trending topic, con cientos de memes y burlas en referencia a la forma del hielo y la manera en que Maru lo lamió. Una horda innecesaria que la convirtió en tema.

Luego de la primera reacción de eliminar el video por el revuelo, Botana decidió volver a publicarlo y además salió a hablar y explicar todo lo que rodeo a esa pieza audiovisual de pocos minutos. La cocinera atendió el llamado de Intrusos y se lanzó a analizar esta particularidad.

Lejos de la bronca por la divulgación del hecho, Maru expresó: “Me copé chupando el hielo. Me encantó, estaba disfrutando un montón. De repente los chicos que me ayudan en redes me llaman y me dicen que estaba en todos lados el video“.

Sobre sus pasos ante el escándalo, Botana contó: “Explotaron las redes. Hoy me levanté y lo volví a poner. Me parece buenísimo que nos reíamos en este momento que estamos pasando“. En una muy buena muestra de desdramatización.

Y en cuanto a las repercusiones de su familia, la chef exteriorizó: “Mi marido ni se entera si no le cuento, cero redes. Y mis hijos nada, los chicos no me están controlando. Me divierto, nunca imaginé que iba a pasar esto“.

Para concluir, Maru volvió a ratificar que no le generó ningún pudor, ni arrepentimiento y exclamó: “Soy re naturaleza y me copó ver el hielo. Me pareció llamativo porque no se derretía. Lo disfruté. Me copa mucho la montaña y el aire libre“.

Fuente Paparazzi