Después de que el presidente Alberto Fernández anunciara a través de sus redes sociales que va a denunciar a la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, por “vergonzosa difamación”, la dirigente opositora reafirmó su acusación sobre un presunto intento de soborno a Pfizer para la adquisición de vacunas contra el coronavirus.

“Ratifico que los 14 millones de vacunas no llegaron a la Argentina porque el ministro de Ginés González García decidió no firmar ese contrato si no era a partir de la existencia de un intermediario que les garantizaba el modelo de corrupción kirchnerista”, dijo la exministra de Seguridad de la Nación en diálogo con LN+, y detalló: “Porque eso no iban a poder hacerlo directamente con la empresa”.

En alusión al comunicado del laboratorio farmacéutico Pfizer, que negó de forma categórica un pedido de coimas, Bullrich precisó que es cierto que a Pfizer “no le pidieron retornos”. “A ellos [Pfizer] les pidieron que participara al 50% una empresa argentina, que era la que les garantizaba poder hacerse de esa diferencia”, indicó. “Esta condición de tener un socio que garantizaba a Ginés y a su séquito este ducto de dinero”, subrayó.

El comunicado de Pfizer no niega nada de lo que yo digo. Por lo tanto, yo reafirmo mis dichos. pic.twitter.com/SY8qYuGoPX — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 24, 2021

En comunicación telefónica con LN+, Bullrich cruzó al Presidente, y dijo: “Le digo al Presidente de la Nación que la demanda la tiene que hacer él y tiene que demandar a sus funcionarios por no haber firmado un contrato que hubiera salvado miles de vidas”. “Estoy dispuesta a ir a donde me llame el Presidente a explicárselo de manera personal”, enfatizó la exministra de Seguridad de la Nación.

“¿Me quiere querellar a mí? ¿Quiere querellar a la verdad? ¿El Presidente no se pregunta qué pasó? ¿No indaga?”, preguntó Bullrich, quien se negó a precisar nombres que serán llamados a declarar ante la Justicia.

Presidente, puede denunciarme las veces que quiera, pero las vacunas siguen sin llegar y ustedes sin aclarar qué pasó con Pfizer. Explique por cadena nacional por qué no se firmó el contrato que hubiera salvado miles de vidas. Busque ahí al culpable. No a quien dice la verdad. https://t.co/MtTJIeUjDA — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 24, 2021

Más temprano, en Twitter, Bullrich publicó un hilo en Twitter, en el que reiteró críticas a la política sanitaria del Gobierno y a la falta de dosis para inocular a los argentinos. “El comunicado de Pfizer no niega nada de lo que digo yo, así que yo reafirmo mis dichos”, escribió.

Bullrich dio algunos detalles de una supuesta negociación espuria del gobierno con el laboratorio, que hoy negó haber recibido un pedido de coimas para la venta de sus dosis en la Argentina: “No firmar el contrato es el hecho de corrupción. A partir de ahí, montaron la mentira de que Pfizer pedía condiciones leoninas, mientras le vendía a todos nuestros vecinos en condiciones aceptables”, denunció.

El ex ministro de Salud, Ginés González García, anticipó que hará una denuncia penal contra Bullrich. “Es una manga de locuras”, señaló.

La ex ministra de Seguridad hizo esa afirmación durante el programa La Cornisa, de Luis Majul, este domingo, en LN+. Y aseguró que fue por eso, y no por los pedidos de Pfizer, que se cayó la negociación para la adquisición de esas dosis.

“González García no lo aceptó; no quiso comprar vacunas Pfizer. ¿Por qué? Porque delegó la negociación en una ex empleada de Sigman: Sofía Tarragona. Usar un intermediario es la matriz de la corrupción K: poner un amigo que hace el trabajo sucio. Ese es el hecho de corrupción”, volvió a insistir Bullrich en un hilo que escribió en Twitter.

Quien también adelantó que denunciará a Bullrich es el presidente Alberto Fernández: “He instruido a mis abogados para que el lunes hagan una denuncia”, escribió el jefe de Estado.