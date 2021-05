“Estamos atendiendo y tratando de resistir. Cada uno toma su decisión personal sobre qué rumbo a camino tomar y, en este sentido, hay algunos que decidieron abrir y otros que no”, explicó Constanza Bauque, titular de la Cámara de Gastronómicos de Tucumán.

La empresaria dijo que entre un 80% y un 90% de los bares de San Miguel de Tucumán abrió sus puertas, a pesar de las nuevas restricciones por la pandemia. “Llega la Policía y permanentemente nos están hostigando. En ese momento, el propietario decide cerrar o no y luego la Policía labra actas, y amenaza con privaciones ilegítimas de la libertad de los propietarios”, detalló.

Derecho Constitucional

“Esto es una lucha permanente -remarcó Bauque-. Nosotros consideramos que estamos actuando conforme a derecho: la libertad de trabajo es un derecho básico y un decreto que no fue publicado en el Boletín Oficial no puede restringir un

derecho constitucional -agregó-; si no que nos avisen y nos digan que la Constitución ya no tiene vigencia y así sabremos que estamos ante la eliminación de la letra constitucional”, insistió.

Bauque confirmó que pedirán juicio político contra el fiscal que ordenó la privación ilegítima de la libertad del empresario gastronómico Guillermo Fares, propietario del bar “Tarantino”, ubicado en Ejército del Norte y Mendoza.

“Los clientes nos respaldan”

Respecto de los clientes, Bauque dijo que la sociedad apoya a los gastronómicos en el funcionamiento de los locales. “Cuando llega la Policía, los clientes nos respaldan -afirmó-; todo el que se sienta hoy en un bar sabe que se está exponiendo a esta situación y lejos de irse apoyan al comercio gastronómico”, aseguró.

Además, la empresaria insistió en que desde la Cámara llaman al diálogo. “Creemos que las autoridades del Gobierno

nos tienen que llamar a dialogar -dijo-. Ahí plantearemos la posibilidad de que nos den ayuda económica para poder subsistir”, expresó.