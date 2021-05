Angel de Brito, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich fueron compañeros en Los Profesionales, aquel programa liderado por Viviana Canosa que intentó hacerle frente a un Intrusos por entonces imbatible. Después, la carrera los llevó por lugares diferentes, y desde entonces mantienen una relación con vaivenes. A veces mejor, a veces más fría. Como ahora, que cruzaron algunos dardos.

Como América se vio sacudida por un nuevo covid positivo -el de la periodista Carolina Losada– De Brito aprovechó la situación para dos cosas. Primero, para desearle a su colega una pronta recuperación. En segundo lugar, para reavivar la vieja disputa con los actuales conductores de Intrusos, a quienes les recordó sus recientes críticas por el comienzo de Showmatch.

“Resulta que Carolina Losada dio positivo, una más en América, donde hubo una ola importante. Desde ya, le deseamos a Carolina que transite la enfermedad lo mejor que pueda y rápidamente reciba el alta. Eso desde ya. También me gustaría escuchar que Pallares y Lussich digan algo después de todo lo que criticaron a Showmatch”, pegó De Brito en El Espectador, el programa de la CNN Radio que conduce junto a Pía Shaw y Pilar Smith de lunes a viernes de 14 a 16.

“El año pasado, por ejemplo, yo escuché a Rial y a Lussich pedir que levantaran el Cantando, y a la semana ellos estaban todos aislados en la casa”, recordó De Brito, quien condujo el Cantando 2020 junto a Laurita Fernández. “En América están tan preocupados por la campaña contra Showmatch pero ninguno habla de estas cosas. Parece que el covid pasara fuera de América. No escuché a Pallares, ni a Lussich, ni a Rial ni a Marina Calabró ni a ninguno de ellos decir nada”.

“Hay mucha envidia, mucho resentimiento y muchas ganas de criticar a Showmatch en particular. Después cuando pasa algo en otros canales cierran la boca”.

“Cuando les pasa a ellos se callan todos la boca. No quiero decir campaña porque me parece mucho, pero hay algo organizado para criticar siempre al mismo programa. Se preocupan por Showmatch pero no miran para adentro. Hoy veia en una cocina 5 personas apiladas. Y lo vi yo, no me lo contó nadie. Pero de eso no se dice nada”, remarcó el popular Angelito.

“Hay que ser más justos en la crítica, me parece. Después si les gusta el programa, la cara de Tinelli, si se besó o no, eso es otra cosa. Incluso yo estoy de acuerdo, para mi los besos y los abrazos estuvieron de más. Y se equivocó Marcelo, que se dio cuenta de que estuvo mal y lo corrigió. Pero me parece que hay mucha envidia, mucho resentimiento y muchas ganas de críticar a este programa en particular. El año pasado Telefe tuvo que levantar el Precio Justo, el programa de Lizy Tagliani porque tuvo 225 mil casos y todos cerraron, porque le tienen miedo a Yankelevich o tienen una relación especial que no lo critican. América prohibió hablar de la vacunación de Rial. Pasó lo mismo con Doman. Tuvieron que mirar para otro lado”, remató De Brito.

Fuente Paparazzi