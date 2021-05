Entre Guillermina Valdés y Pampita hay guerra. Y todo habría comenzado hace mucho tiempo por los celos cruzados sobre Benjamín Vicuña y Marcelo Tinelli.

Según dio a entender en LAM Yanina Latorre, el inicio de la pelea entre las jurados se produjo cuando la empresaria filmó una película con el actor chileno y continuó ante la actitud de la modelo con el conductor.

De Brito mostró las críticas que hizo la conductora de Pampita Online en su programa contra Guillermina y reflexionó “qué caradura Pampita, eh. Primero tirarme la pelota a mí, Bueno, la dejo. La dejo que me tire la pelota a mí. Se hace la buena ella siempre y es más mala que las arañas. Después la recontradeliró”.

“No es con vos. El enojo es directo con Guillermina, que dijo que quiere quedarse con la silla cuando se vaya por la maternidad”, explicó Maite Peñoñori.

Ángel coincidió que “es entre ellas. Le dijo que por fin lo consiguió”.

De Brito consultó a su angelita si sabía “de dónde viene este odio, por qué no se fuman”. “A ver, Guillermina grabó El hilo rojo con Benjamín Vicuña. Es un detalle. Viste la típica pregunta de Pampita, vos tuviste algo que ver con un hombre en común. No es que tuvieron algo que ver ellos pero por ahí en ese momento ella quedó de ese lado”, explicó Latorre.

El conductor no le quiso creer: “Pero tenía celos de una ficción Pampita”.

“Alguna vez me acuerdo de un informe de Bendita que habían dicho que una vez Guillermina tuiteó contra Pampita. En algún momento ella había dicho qué feo esas señoras que le escriben a tu marido a altas horas de la noche”, insistió Yanina.

De Brito consultó incrédulo “perdón. Sobre Pampita. Pampita le escribe a Tinelli”.

“No puso que era Pampita, pero Bendita relacionó muchas cosas de esa noche, que Marcelo la hizo desfilar a Pampita. Ella le dijo que estaba muy lindo y hubo un ida y vuelta”, intervino Maite.

Yanina insistió en que “hubo un chichoneos entre ellos un tiempo al aire antes de que Marcelo saliera con Guillermina”. “Decís que Guillermina sospecha que Pampita se quiso levantar a Tinelli”, le pidió Ángel que se la juegue a su panelista.

La angelita titubeó: “Sí. No. O por ahí también A ver, Tinelli y Guillermina los dos son celosos. Lo manifiestan de hecho”.

“Hay varias veces que van a tener que revisar las cámaras del jurado porque con las actrices cool se ponía seria Guillermina. Hacele un seguimiento. Julieta Nair Calvo De celos, no porque pasa nada”, cerró Latorre.



(Fuente: ElTrece.TV)

Tiempo de San Juan