Un nuevo programa inicia para “Los Ángeles de la Mañana” y Ángel de Brito luego de su gran regreso, tiene como invitada a Karina La Princesita.

En un vivo de Instagram de la cuenta oficial de LAM protagonizado por Ángel de Brito antes de la trasmisión al aire del programa, presentaron a la figura invitada del día y dejaron mucho que hablar.

Luego de estar un tiempo hospedado en Miami para recuperarse de su caso de COVID, Ángel de Brito volvió a Argentina bastante picante y tiró muchos comentarios fuertes.

La invitada del día saludó feliz al conductor y dijo haberlo extrañado, sin embargo la respuesta de éste fue totalmente esperada a decir verdad.

El día de ayer, con El Polaco como invitado en LAM, Ángel de Brito había comentado que Karina La Princesita no había sido una de las personas en preguntar por su situación y aprovechó tenerla en el piso para hacerle tal reclamo.

Mencionó que no le escribió nunca, a lo que ella dijo pensar que no era necesario porque viendo LAM sabía que el estado del conductor no era grave.

Momento de tensión

Siguiendo con los momentos incómodos y los palos, Ángel de Brito criticó la presentación de Karina y su novio en “Showmatch” la noche anterior, argumentando que ‘no sabían la letra’.

La famosa entró en un estado de incomodidad y aclaró que si la sabían, pero que no había salido como esperaban porque era improvisado, siguiendo el hilo apuntó contra Tinelli diciendo: “Es lo que pasa siempre con Tinelli, te pide lo que no sabes”.