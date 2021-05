SANTA FE.- Un cura santafesino echó a un grupo de policías que llegaron hasta la parroquia a desactivar una misa que no estaba autorizada por las restricciones del coronavirus.

El sacerdote utilizó una enorme cruz para impedir que los efectivos de seguridad ingresen: “En nombre de Cristo, fuera de la casa de Dios”, les ordenó.

El hecho ocurrió en la localidad de Amenábar, a 70 kilómetros de Venado Tuerto, en el sur de Santa Fe.

Fue el cura que presidía la misa, Andrés Quiroga, quien salió para “ahuyentar” a los policías que habían intervenido en la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes.

Como una especie de grito exorcista, el sacerdote agarró una enorme cruz de madera y como “escudo protector” la elevó y se las enseñó a los oficiales al grito de “en nombre de Cristo, fuera de la casa de Dios”, frase que repitió en varias oportunidades.

Según el diario La Capital, Los oficiales contaron que luego del episodio de la cruz, el cura les dijo: “Para que yo no realice la misa el fin de semana que viene me van a tener que matar”. Y agregó: “Así como ustedes se deben a las autoridades, yo me debo a la palabra de Dios”.