Hace exactamente un mes, Anamá Ferreira lamentaba ante este portal la pérdida del linyera de su cuadra a quien ayudaba a diario con comida o prendas para los días de bajas temperaturas. Solidaria con su vecino, la exmodelo había lamentado “estoy muy triste porque acaba de fallecer el linyera de la cuadra. Estuve unos días afuera y cuando volví falleció. Me dio mucha pena”.

No sé qué hicieron con él porque estaba tirado en la calle. Era un chileno muy jovencito. Me dio mucha pena. Lo más triste de este chico es que yo no estaba. Me preocupaba por él. Era un chico joven, y murió”, fueron las sentidas palabras de la brasileña quien además recordó el último helado y desayuno que le había comprado al muchacho.

Sin embargo, y como una especie de milagro, una grata noticia tomó por sorpresa a Anamá: su amigo estaba vivo. Contenta y desconcertada con la noticia, la modelo decidió compartir la buena nueva con Paparazzi y lanzó: “el chileno, Alex, está vivo. Hemos llorado tanto con los porteros de la cuadra. Después de aquella vez que hablé triste, pasaron los días y me convocaron los porteros de la cuadra para hablarme”.

“El chileno, Alex, está vivo. Hemos llorado tanto con los porteros de la cuadra y apareció en el Hospital Fernandez. ya está en al cuadra”, contó Anamá.

“Yo pensaba, otra mala noticia. ¿Qué pasó? Y fue ahí que me dijeron que, al parecer, mi amigo chileno estaba vivo y el que había fallecido era otro. Una médica de la cuadra que trabaja en el Fernández le había parecido verlo y les comentó. Sorprendida, me puse a buscarlo”, relató Ferreira.

Y siguió: “no lo podía creer. He llorado, he hecho de todo, arrepentida de no haberlo ayudado más. Quiero mandar la foto a Chile porque por ahí tiene familia que lo está buscando. Porque es joven e inteligente. Lee mucho. Fui a buscar a la médica, la rastreé”.

“Pero un portero tenía la data de donde era la sala y cama en la que estaba mi amigo linyera. Era como una investigación, pero quería llegar a él. Ahí pude saber que tenía Covid y tuberculosis. Después de todo eso, se salvó. Me anoté el número de la cama para ir a la puerta a dejarle algo a Alex, el chileno, y cuando preparé todo e iba a salir… estaba en frente de casa”, agregó Anamá.

Por suerte, la historia tuvo un final feliz y la exmodelo ya se reencontró con su amigo. Contenta, y en cuanto a la anécdota, Ferreira cerró, “la ambulancia lo vino a dejar en su residencia, en la calle Quintana, y todo el mundo le da vegetales y yo voy a verlo y le llevé una campera. ¡El chileno está vivo!”.

