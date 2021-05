A raíz del confinamiento estricto de nueve días impuesto por el Gobierno nacional, los retenes en la autopista Panamericana y otros puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se han intensificado. En medio del embotellamiento generado por esos controles, Cinthia Fernández (32) protagonizó un accidente escatológico y descargó su ira a través de las redes sociales.

Como cada mediodía, después de la emisión de Los Ángeles de la Mañana (eltrece), Cinthia Fernández regresaba este lunes a su casa en la zona norte del conurbano bonaerense. Pero en un cuello de botella, producto de los retenes donde las autoridades exigen el Certificado Único de Circulación, la panelista “no aguantó más”.

Furiosa, Cinthia Fernández decidió compartir el momento que estaba viviendo, despotricó por los controles e instó a que las autoridades también controlen las manifestaciones sociales en otros puntos neurálgicos de acceso y egreso de la ciudad de Buenos Aires.

“Son casi las 3 de la tarde. Hace dos horas que estoy parada en Panamericana. Tuve que salir a pillar (hacer pis) en medio de la autopista. Así que si sale un video mío meando, soy yo”, se puede escuchar en el video compartido a través de las stories de Instagram de Cinthia Fernández. En una leyenda, la panelista de Los Ángeles de la Mañana se lamenta por haber arruinado sus botas de gamuza.

Mientras mostraba el tránsito detenido, Fernández continuó con su descargo y apuntó a las autoridades encargadas de controlar el tránsito en uno de los puntos más transitados del AMBA. “¡Dos horas y esta m no se mueve! Dos horas. ¿Qué c están haciendo?”, se preguntó.

Sobre el final de la seguidilla de videos, la panelista de Los Ángeles de la Mañana propuso que los controles se realicen a todos por igual. “Estoy parada hace dos horas porque están pidiendo permisos. ¿Por qué no van a hacer eso a los micritos de las marchas de los muchachos (sic)? ¿Por qué no se van bien a cagar?”, concluyó Fernández.

Tiempo de San Juan