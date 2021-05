En Argentina, el cáncer colorrectal (CCR) es el segundo cáncer más frecuente en hombres y mujeres. Por año, se conocen más de 15.000 nuevos casos y afecta principalmente a hombres y a mujeres mayores de 50 años.

Sin embargo, detectado a tiempo, es prevenible y curable en más del 90% de los casos. Por ello es primordial la consulta al médico y los estudios de prevención a partir de los 50 años.

Entre el 80 y el 90% de los casos de CCR, se produce a partir de un pólipo: un crecimiento anormal de las células de la pared interna del intestino grueso. Son asintomáticos y suelen crecer lentamente, por lo que si no se detecta y extirpa a tiempo, puede transformarse en un cáncer.

“La detección y resección del pólipo mediante colonoscopía, permite disminuir eficazmente la aparición de cáncer. En el 75% de los casos, el CCR se desarrolla en individuos que no presentan antecedentes personales ni familiares de la enfermedad. Por eso, todas las personas de 50 a 75 años, aunque no tengan síntomas, deben efectuar chequeos regulares para detectar y extirpar los pólipos o detectar el cáncer colorrectal en una etapa temprana”, explicó el presidente de la Fundación Gedyt, el doctor Luis Caro.

“En caso de tener antecedentes familiares o personales de cáncer de colon o pólipos, debe consultarse a un médico especialista si es necesaria la realización de exámenes a más temprana edad”, agregó el Presidente de Latinoamérica en tamizaje de CCR en World Endoscopy Organization (WEO).

Dado el alto número de personas que deberían testearse en comunidades abiertas o cerradas, la Fundación Gedyt promueve el tamizaje de la población general mediante el Test Inmunológico Fecal (FIT). El mismo permite saber si hay presencia de sangre en la materia fecal no observable a simple vista. Este método de pesquisa ha demostrado una reducción de la incidencia y mortalidad por CCR y es considerada costo-efectiva para abarcar a la población entre 50 y 75 años. Además, una ventaja de este examen es su simpleza y que puede ser realizado por la persona en su propia casa.

En el caso de FIT positivo, el paciente debe ser derivado a colonoscopia complementaria asegurando la accesibilidad y calidad del estudio. Si en la colonoscopia hay hallazgos patológicos, se hará el tratamiento y seguimiento individualizado por patología. Del total de las personas que se hacen el FIT, el 10% deberá hacerse la colonoscopía.

– ¿Cuáles son las causas del cáncer de colon?

Se sabe que tiene una gran influencia la genética, por ello en familias con padres, hermanos e hijos hoy día, sin duda deben hacerse Videocolonoscopia a fin de hacer un diagnostico precoz. Otras causas que inciden son obesidad, tabaquismo, alcoholismo, sedentarismo, ingesta de poca fibra y exceso de grasa

– ¿A quiénes afecta más?

Ligeramente mayor a hombres y mayores de 50 años, aunque en el mundo se está planeando evaluar a menores de 49 años y hasta 45.

– ¿Por qué cree que en la Argentina hay tantos casos?

Si releemos en parte lo expuesto, es por una carga genética europea, comida rica en grasa, abundante carnes asadas (se recomienda asar con brasas bien encendidas y evitar el humos sobre la carne. Por suerte hoy día hay mas conciencia en milenials en la ingesta mayor de fibras vegetales, menor canes rojas y sobre todo evitar el sobrepeso y la no realización de actividad física.

– ¿Cuáles son los métodos de detección?

En este aspecto hay que tener bien diferenciado que herramienta usar para no generar angustia o no incurrir en yerros. Si uno quiere implementar un Plan Piloto o nacional de prevención, no cabe duda que el sistema es la detección de ¨sangre oculta en materia fecal¨ para ello hay un método inmunológico que es muy especifico FIT (faecal inmunological test) Si en cambio si es oportunista, ejemplo si un paciente concurre al consultorio clínico, gastroenterológico mayor de 50 años, no hay duda que si se conviene con el paciente, lo mas aplicado es la videocolonoscopía en centros certificados.

Aquí una mención al INC (Instituto Nacional del Cancer) bajo la dirección de la doctora Julia Ismael, ha comenzado con un trabajo muy profesional con un Plan Piloto en la Provincia de Mendoza.

– ¿A qué edad se recomienda comenzar a chequear el colon?

En la población llamado de riesgo promedio (sin carga genética ,ni pacientes portadores de Colitis ulcerosa o Enfermedad de Crohn) a los 50 años se debería comenzar. No tengo dudas que cuando tengamos un test altamente sensible y especifico en sangre, saliva o materia fecal, con métodos menos invasivos como ocurre en el caso del cáncer de próstata o mama o pulmón, nadie estaría en contra de comenzar antes. Esto porque se están viendo casos en gente mas joven que 50 años.

– ¿En qué consiste el tratamiento?

Aquí es muy importante comentar que el cáncer de colon en un porcentaje altísimo , comienza a partir de un pólipo (pequeña verruga en la mucosa del intestino grueso o colon) y este se toma entre 7 a 10 años para crecer y ser cáncer, hasta aquí se llama lesión precancerosa. Detectado por la colonoscopía, se reseca y ¨ganamos una batalla¨ Si en cambio ha crecido y se halló mediante sangre oculta positiva, la cirugía lo soluciona en mas del 95% y en muchos casos, con cirugía mini invasiva (laparoscopia)

– ¿Cuáles son las perspectivas de curación y sobrevida?

En este punto la respuesta dependerá del estadio en que se halla la ¨lesión¨. Pólipo la curación es cercano al 100% dependiendo del tamaño, aspecto y la competencia en la resección endoscópica. Aquí un punto en el que se está trabajando mucho en las sociedades gastroenterológicas, endoscópicas y mediante la Universidad de Bs As, haciendo incapié en, habilidades , competencia en resumen, en el conocimiento. En la formación formal, academicamente establecida.

