Mauricio Macri acusó a Alberto Fernández de mentir respecto a las negociaciones del Gobierno para comprar vacunas de Pfizer. Además, criticó el manejo de la pandemia de coronavirus y justificó su vacunación en Estados Unidos.

Durante una entrevista con CNN en Español, el ex presidente consideró: “Todavía no hay una explicación que conforme. La última mentira que ha dicho el presidente es que Pfizer dejó de venderle al mundo porque se concentró en venderle a Estados Unidos, cuando sabemos que Brasil, Uruguay y Chile compraron millones de vacunas de Pfizer, muchas de las cuales ya han sido entregadas, y nosotros no hemos recibido ni una”.

“No nos terminan de explicar. No hay claridad en la administración de esta pandemia, ni siquiera en la compra de vacunas. No tengo precisiones, es lamentable que el Gobierno no las haya dado. Es increíble que el país que hizo el ensayo más grande, nos daba directo a comprar 13 millones de vacunas y el Gobierno no las compró. Esas dosis las teníamos garantizadas”, agregó.

El protagonista no se centró solo en Pfizer, sino que también reclamó por otras vacunas: “El Gobierno tiene que explicarnos por qué compró la cuota mínima de Covax, por qué no tenemos Johnson, por qué no tenemos Moderna y por qué, principalmente, no tenemos Pfizer. Dijeron que conmigo en la presidencia el país iba a tener 10 mil muertos y ya vamos más de 75 mil. El populismo nos tiene acostumbrados a decir cualquier barbaridad, mentira, calumnia. Mentir sistemáticamente es la realidad básica del populismo”.

“La pandemia ha sido una excusa maravillosa para los autoritarios y hay que poner límites porque lo más importante que tenemos que defender es la democracia y todo lo que combate el populismo. Hoy estamos de nuevo en un lockdown, una cuarentena, después de haber tenido la cuarentena más larga del mundo el año pasado. Genera muchos daños, es una herramienta muy costosa para la psicología, la salud mental, la salud laboral, y ahora tuvimos que volver a caer en una cuarentena extrema por falta de vacunas”, consideró.

Consultado sobre por qué se vacunó en los Estados Unidos cuando dijo que iba a hacerlo en su país hasta que la última persona de riesgo esté vacunada, Macri respondió: “Primero, se vacunaron todos los que tienen situación de riesgo en Argentina. Además, estando en Miami a la conferencia a la cual fui invitado por Lenín Moreno, me entero de que en una farmacia de barrio en Coral Gables, a dos cuadras del hotel, se vacunaba. Consideré que lo mínimo que podía hacer como un aporte era ir y pagar una vacuna en Estados Unidos para liberar a alguien en Argentina, porque van a pasar meses para que todos los argentinos se puedan vacunar”.