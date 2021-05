La concejala formoseña Gabriela Neme fue detenida este martes por la tarde en el marco de la protesta realizada contra el Gobierno nacional y el provincial por las nuevas restricciones para frenar el avance de la segunda ola de coronavirus.

Tras su arresto, Neme, una férrea opositora a la gestión del gobernador Gildo Insfrán, fue llevada en un patrullero a la comisaría y desde allí grabó con su teléfono celular lo que iba ocurriendo. “Yo me subí voluntariamente al patrullero, pero ahora no sé hacia dónde me llevan”, aseguró.