La masiva concurrencia en Showmatch puso a Marcelo Tinelli en el centro de las críticas. El conductor se las arregló para justificarse y hasta se animó a apretar al ministro de Salud bonaerense Daniel Gollán en vivo con una fake news. Sin embargo, el tiempo terminó por acorralarlo y hoy tiene siete personas contagiadas en su equipo. Esto no impidió que el mediático se lanzara en las redes sociales a seguir con las excusas.

“A raíz de las informaciones que circularon en las últimas horas, desde LaFlia queremos aclarar que los casos positivos de COVID-19 que involucran a trabajadores de la productora no se dieron de forma simultánea como producto de una negligencia, sino que han ido apareciendo alternadamente en las últimas semanas, incluso desde antes de que ShowMatch saliera al aire, y en cada caso hemos aplicado los protocolos de aislamiento recomendados”, explicó Marcelo Tinelli a través de su cuenta oficial de Twitter.

A raíz de las informaciones que circularon en las últimas horas, desde LaFlia queremos aclarar que los casos positivos de COVID-19 que involucran a trabajadores de la productora no se dieron de forma simultánea como producto de una negligencia, (sigue)— marcelo tinelli (@cuervotinelli) May 26, 2021

En los post siguientes, admitió: “No estamos ajenos a la ola de contagios que atraviesa el país ni exentos de los riesgos de contraer el virus fuera del ámbito laboral, más allá de todas las medidas preventivas que venimos tomando y de los más de cien hisopados por día realizados entre trabajadores de producción, técnica y artística”. “Seguiremos cuidándonos y tratando de alegrar la noche de los argentinos en este difícil momento que nos toca pasar”, concluyó el texto Marcelo Tinelli.

No estamos ajenos a la ola de contagios que atraviesa el país ni exentos de los riesgos de contraer el virus fuera del ámbito laboral, más allá de todas las medidas preventivas que venimos tomando y de los más de cien hisopados por día realizados (sigue)…— marcelo tinelli (@cuervotinelli) May 26, 2021

Los contagios en ShowMatch

La noticia se conoció este martes, pero el contagio se dio la semana pasada. Si bien desde la productora sostienen que se cumplen todos los protocolos, esta vez hubo varias personas que trabajan allí que se contagiaron de coronavirus. Según se supo, seis bailarinas del staff y el coordinador de producción, Guillermo Hoppe, hermano de Federico, fueron los que dieron positivo de COVID-19.

En principio no se sabe si las bailarinas tuvieron síntomas, pero se conoció que todos los casos se detectaron la última semana. Justo cuando Marcelo Tinelli retornó a la televisión después de un largo tiempo sin estar en el aire. No obstante, su retorno quedó manchado debido a las críticas que recibió por la multitudinaria apertura que realizó, con diferentes cuadros y con un gran grupo de bailarines en el piso sin ningún tipo de barbijo puesto.

Tiempo de San Juan