Luego de meses de desplantes y de silencio de parte de su ex, Jimena Campisi hizo pública su indignación con Tomás Costantini por no atender a sus obligaciones parentales para con su hijo Milo, de ocho años.

La modelo, que se separó del empresario a mediados de 2012, cuando estaba embarazada, publicó en sus redes un furioso descargo porque el hombre no se hace cargo económicamente del pequeño y tampoco tiene contacto con él desde hace más de medio año.

La indignación de Jimena llegó a un límite cuando se presentó a la sexta audiencia por alimentos y se encontró sólo con los abogados. “Cinco audiencias. El padre de mi hijo no es capaz de aparecer ni por Zoom ni en la vida real. Hace ocho meses que ni siquiera lo ve. No es capaz de proponer una cuota alimentaria digna para Milo”, arrancó Campisi su posteo.

“Soporté ocho años de cuota alimentaria ridícula para que genere un vínculo. El amor no se puede comprar, pero el sufrimiento no es gratis, tampoco”.

Según aseguró la joven, Eduardo Costantini también se mantiene al margen. “Tuvieron que citar a los abuelos y tampoco quisieron aparecer”, indicó, y añadió: “Soporté ocho años de cuota alimentaria ridícula para que por lo menos genere un vínculo. Ya entendí, el amor no se puede comprar, pero el sufrimiento no es gratis, tampoco”.

“Justicia. Háganse cargo de lo que le corresponde a Milo. Bastante daño psicológico le hicieron, así que tengan al menos la dignidad de dar la cara y cumplir con la ley. Muchos millones y cero valores. Qué tristeza”, cerró su publicación.

Luego, en diálogo con Teleshow, la modelo y DJ explicó que en todos estos años decidió no salir en los medios para que su hijo construyera “un vínculo con su papá”. “Pero ya no tolero más las injusticias. Es mucho daño para un niño. Hoy fue la sexta audiencia y no aparecen, como si mi hijo no existiera”, dijo.

“Los abogados se presentan sin Tomás y en el caso de hoy, sin los abuelos. Entonces dilatan, no me dicen nada, cancelan audiencias, y así todo el tiempo. No se resuelve nada, ni siquiera lo ve a su hijo”, contó, y detalló que hace ocho meses que Tomás no se contacta con el niño.

“Nada de nada. Le escribió una vez y encima le dijo que tenía una Play 5 para él, una moto, que lo iba a buscar, y después no apareció y le dijo que no tenía Internet para avisarle que al final no venía”, relató.

“Milo entiende todo. Es un hombrecito. Yo nunca le voy hablar mal de su padre, pero él solito siente esa ausencia y sabe que el padre no está presente. Él no se merece nada de todo esto”, se lamentó. Cabe recordar que en 2018 Costantini se casó con Micaela Dalla Líbera y tuvo tres hijos en tres años.

Fuente Paparazzi