Los referentes de las cámaras de comercio, bares y hoteles y de corredores inmobiliarios se reunieron hoy con la ministra de Gobierno, Carolina Vargas Aignasse, para solicitar “una asistencia económica”, entre otras medidas, en medio de las restricciones para mitigar los contagios de coronavirus.

Tras el encuentro, la referente de los comerciantes de la capital, Gabriela Coronel, dijo que en la reunión se había planteado la reapertura de los locales en el microcentro de la ciudad, de acuerdo al sistema de venta. “Estuvimos de acuerdo que nos permitan trabajar no sólo en la modalidad delivery, sino de la puerta hacia afuera desde ahora hasta el sábado. Nos pidió que tratemos de que el cliente no ingrese al interior del local”, expresó en el noticiero “LA GACETA Central”.

La titular de la Cámara señaló que la intención del Gobierno era “generar un mayor control a partir de las 18, cuando haya una restricción de la circulación, para que el comerciante pueda vender y tener ingresos”.

Según explicó, los empresarios requirieron una reducción en los Ingresos Brutos (IIBB) y el Impuesto del Sellos para “cubrir la baja de las ventas” durante el confinamiento.

“Hasta el mismo Gobierno provincial no quiere que haya otro tipo de restricción, teniendo en cuenta la situación que hemos vivido durante los últimos tres, cuatro días (por las protestas). No sabemos qué pasará, pero saben que si hay medidas como estas el comercio no aguantará”, enfatizó la dirigente.

Coronel también contó que plantearon la posibilidad de que el sector adquiriera un paquete de 30.000 vacunas “para poder asistir a nosotros y nuestros colaboradores”.

En la Casa de Gobierno confirmaron el pedido sectorial por “una ayuda económica”, aunque remarcaron que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) “es de orden público y no hay posibilidad de abrir”. Remarcaron que se puede realizar la venta según la modalidad establecida para cada rubro.

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán confirmo hoy una asistencia económica para los bares y restaurantes de la capital, en medio de las restricciones dispuestas para mitigar la segunda ola de contagio.

Coronel resaltó la medida municipal y pidió que la intendencia “vea la situación crítica que también atraviesan los comerciantes”. “Esperamos tener la misma reunión con (el intendente Germán) Alfaro para analizar la forma de acompañar al sector comercial con lo mismo con una disminución del TEM”, dijo.