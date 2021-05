Mark York, el actor parapléjico reconocido por su rol de gerente del edificio en la versión estadounidense de la serie The Office, murió a los 55 años en Miami por una “corta e inesperada enfermedad”.

Así se informó a partir del obituario publicado en la casa funeraria Kreitzer Funeral Home., según consigna la agencia DPA, en donde además se destaca su “actitud y personalidad muy extrovertida, edificante y positiva”, a pesar de estar en una silla de ruedas desde 1988.

“Siempre trató de ver lo que podía lograr y hacer, nunca lo que no podía hacer. Tenía muchas oportunidades de viajar y muchos sueños para el futuro. En los últimos años, había estado trabajando como inventor y había conseguido dos patentes”, añadió el texto recordatorio.

También lo define como “un ávido fan de los deportes” y como alguien “con un espíritu competitivo” a quien “le encantaba volver a casa de su madre y jugar a juegos de mesa con ella y su hermano Brian durante horas y horas”.

Aunque alcanzó gran popularidad con sus apariciones en el rol de Billy Merchart en la famosa serie creada por Ricky Gervais, y adaptada en Estados Unidos con Steve Carell en el papel protagónico, York había tenido su debut en 1997, en la pantalla grande, en el filme Sin respiro, con Ben Affleck; y tuvo intervenciones en Inteligencia Artificial, de Steven Spielberg; y en capítulos de la serie CSI: Nueva York, 8 Simple Rules y Fighting Words, entre otras. Participó en cuatro episodios de The Office interpretando al gerente del edificio en el que se encuentran las oficinas de Dunder-Mifflin.

“Las cartas que recibí por ese personaje son maravillosas”, dijo York en una entrevista que brindó en 2010 y agregó que una fanática elogió que los episodios “visibilizaron cuán locas pueden ser las políticas laborales” para trabajadores con discapacidades. Rainn Wilson, el actor que interpretó a Dwight Schrute en la serie, despidió a York con un mensaje en su cuenta de Twitter. “Era un gran ser humano, una fuerza positiva y un actor dinámico”, escribió en la red social.

Un admirador que lo despidió en redes señaló que, con el papel hecho por York, quedaban en evidencia las políticas laborales que no necesariamente facilitaban las interacciones del día a día en el puesto de trabajo: “Tú solo intentas hacer tu trabajo pero pones en evidencia cómo pueden ser de locas las políticas laborales para que las personas con discapacidades puedan relacionarse con el resto de compañeros”.

Tiempo de San Juan