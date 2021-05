En el 2007 y cuando tan solo tenía 20 años, Gabriel Lagos ingresó a la cuarta edición de Gran hermano, siendo ésta la más exitosa de todas alcanzando picos de rating que sobrepasaron los 50 puntos en la final. Por aquel entonces, el muchacho, mendocino y fanático del boxeo, entró en busca de aventura… y no solo la encontró sino que, una vez afuera de la Casa, se puso de novio con Lissa Vera de Bandana.

Si bien el joven albañil había permanecido por más de 100 días dentro del reality y nunca había ido a placa, cuando se iba acercando la final del juego, y solo permanecían 6 participantes, quedó nominado y la gente lo eligió entre sus compañeros para que con más del 42% votos quedara eliminado.

Por aquel entonces, Gaby se presentaba como la cuarta generación de boxeadores de la familia Lagos y si bien no siguió abocado de lleno a ese deporte, el ex hermanito recuerda: “mi papá fue boxeador. Siempre me gustó. Hice una pelea y gané”.

En cuanto a lo personal, dentro de la Casa tuvo un breve romance con Melisa Duran, por aquel entonces la joven noviecita de Sergio Denis que le fue infiel al músico con su compañero de reality. Fuera del programa, Gabriel se puso de novio con la cantante de Bandana, aunque poco tiempo después, y luego de presentarse como pareja en el living de Susana, decidieron terminar la relación.

Los años fueron pasando y Lagos sentó base lejos de nuestro país. Radicado en Estados Unidos, el ex participante de GH formó una familia y tiene su propia empresa familiar. “Me casé, tengo tres nenas. Ya llevo desde el 2009 que estoy legalmente acá y a un paso de hacerme ciudadano. Acá trabajo en construcción donde tengo mi propia compañía”, contó a Paparazzi.

Y siguió en diálogo con el portal, “estuve cuatro o 5 años viviendo en New Jersey y después me vine para Carolina del Norte. Me salí de aquel lugar porque había mucha gente, mucho tráfico, no había lugar para estacionar, muy complicado. Me vine a este estado más tranquilo y relajado. Es más campo o country como le llaman acá”.

Finalmente, a 15 años de su salto a la popularidad, Gabriel manifestó, “estoy contento, trabajando en construcción junto con mi hermano José y Christopher. Hacemos casas nuevas, renovaciones, ampliaciones y todo lo que se relaciona. Mi esposa es de El Salvador y formamos una familia en este lugar tranquilo, con la seguridad del país donde se dice sin estar pensando en si te van a asaltar. Es seguro para la familia y los niños “.

Fuente Paparazzi