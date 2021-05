Masterchef Celebrity Argentina es uno de los programas más exitosos de la televisión argentina. Cada gala de eliminación es más exigente y este domingo el desafío de hacer un postre ‘tres leches’ dejó afuera a Juanse.

El músico había reingresado a la competencia en el repechaje junto a Sol Pérez y Daniel Aráoz. Gala tras gala, Juanse fue innovando y mejorando sus platos y recibió varios elogios del jurado.

Sin embargo, para esta altura de la competencia, un error puede dejarte afuera del reality. En este caso, el postre de Juanse tuvo muchos errores pero también aciertos. El tema es que el bizcochuelo, que era la base del postre estuvo muy mal ejecutado y el jurado fue muy duro con sus devoluciones.

Al probar el postre de Juanse, Donato de Santis dijo que era “incomible“. Luego, Germán Martitegui catalogó a su plato como “masticar el colchón de mi casa”. Por su parte, Damián Betular le dijo a su postre “membrana” al haber tenido un error en la preparación.

El postre con el que Juanse quedó afuera de Masterchef

SU AMISTAD CON EL FLACO SPINETTA

Hace unas semanas, en Masterchef, Juanse reveló que aprendió a cocinar viendo al Flaco Spinetta: : “El tema de la estética en la cocina es fundamental y yo aprendí mucho viéndolo cocinar a Luis Alberto Spinetta. Era un gran chef”.

Este sábado, al pasar al punto de encuentro quiénes habían conocido a un ídolo, Juanse habló de Spinetta, su ídolo que terminó transformándose en su gran amigo. En sus últimos días, nadie quería contarle que el cantante tenía cáncer y decidió hacerlo él mismo.

“Yo estuve en el momento más crítico. Nadie me quería contar nada, nadie pudo encararme porque sabían que me iban a doler. Nos dijo vengan a casa que quiero a hablar con él, cuando llegué, entré y me di cuenta que estaba mal, estaba abajo de un árbol y estaba solo y me la veía venir. No quiero seguir“, relató Juanse muy angustiado.

Carmen Barbieri le contó a Juanse que ella compró la casa donde vivía Spinetta y donde hoy vive Fede Bal y al verlo emocionado por su amigo le dijo: “Esa casa tiene muy buena energía”.

Fuente Paparazzi