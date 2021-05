Martín Guzmán, ministro de Economía de Argentina, NA

La Argentina no pagó hoy un vencimiento por casi US$ 2.500 millones con el Club de París y ahora se abre un período de 60 días antes de declarar la cesación de pagos formal.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, aprovechará ese plazo para tratar de avanzar en la negociación con el FMI, condición impuesta por los países acreedores que integran el Club de París para analizar una postergación de vencimientos.

Fuentes oficiales explicaron que el plazo de dos meses se activó automáticamente. El país debía cancelar este lunes US$ 2.248 millones de capital y US$ 237 millones de intereses, por lo que la deuda asciende a US$ 2.485 millones.

Según explicaron fuentes del Palacio de Hacienda, “continúan los contactos técnicos” entre las partes, y la negociación clave pasa por la pretensión argentina de evitar el pago de esos intereses.

En mayo del 2019, el gobierno de Mauricio Macri realizó un pago parcial del monto total de la deuda, lo que gatilló automáticamente intereses punitorios del 9% en dólares por no realizar el pago total, según el Ministerio de Economía. Un año después, el gobierno de Alberto Fernández obtuvo un plazo adicional de un año para realizar el pago.

Ahora parte de la negociación está centrada en el pedido argentino de evitar el pago de esos dos años de intereses, lo que significaría ahorrar alrededor de 500 millones de dólares, señalaron fuentes del Palacio de Hacienda.

El Gobierno espera arribar a un acuerdo con apoyo de las principales naciones europeas, como Alemania y Francia, a partir de los contactos mantenidos por el ministro Guzmán y el propio Presidente.

En la reciente gira por países europeos, hubo declaraciones de los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y de la canciller alemana Angela Merkel, a favor de alcanzar un acuerdo, pero el Club de París no se pronunció formalmente.

En los mercados sostienen que el rol de los Estados Unidos será decisivo, por lo que recomiendan al gobierno de Fernández aceitar más el diálogo con la administración de Joseph Biden. Guzmán continuará las conversaciones con el FMI para intentar arribar a una renegociación de pagos con el organismo, un requisito para que luego el Club de París siga el mismo camino, se especula en el mercado financiero.

En el Gobierno hay optimismo en que se logrará finalmente llegar a un acuerdo, aunque los analistas financieros advierten que se deberá transitar un camino complejo, ante las dudas que despierta la Argentina en el mundo sobre su futuro económico.

Al Club de París, Guzmán ya le solicitó reprogramar los pagos y reducir las tasas, sin sufrir el pago de intereses punitorios. En 2019 se hizo un desembolso parcial, lo que gatilló un recargo del 9%. Y en 2020, se postergó la totalidad del vencimiento. Si se entrara en cesación de pagos, habrá además una penalidad extra por US$ 2.000 millones.

“Argentina tiene que entrar en negociaciones serias, no completarlas, pero negociar un programa con el Fondo”, consideró Claudio Loser, ex director para el Hemisferio Occidental del FMI.

El Fondo requiere números y proyecciones sobre las finanzas, la política cambiaria, monetaria y un sendero claro de reducción del déficit fiscal. Pero también, según Loser, un análisis de sostenibilidad de la deuda pública mediante el cual los técnicos analizan flujos de caja, vencimientos y condiciones de repago.

Para el ex secretario de Finanzas Daniel Marx, los acreedores también consideran que la Argentina debe precisar con más detalles el acuerdo que pretende alcanzar con el FMI. Y formalizar el pedido de convocatoria al Artículo IV del estatuto del organismo, que incluye la responsabilidad de “vigilancia” que el Fondo tiene para con sus miembros.

Fuente Diario26