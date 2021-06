La relación entre el Tucu López y Jimena Barón no fue uno de los noviazgos de mayor duración dentro de los personajes más destacados de los medios de comunicación, y es que el locutor y la actriz estuvieron juntos algo más de seis meses y decidieron terminar su vínculo.

Sin embargo, su ruptura trajo como consecuencia muchas repercusiones ya que la noticia vino de la mano con la reaparición de la cantante a las redes sociales, y con ello, también, aparecieron algunas malas experiencias contadas por exnovias del modelo.

Sin ir más lejos, la bailarina Melody Luz recordó el romance fugaz que tuvo con López, pero confesó que no la pasó bien durante aquel tiempo y acusó al exparticipante de Corte y Confección de haber ejercido “violencia psicológica” hacia ella.

Ambos se conocieron cuando hacían los shows presenciales en la obra teatral Sex, pero su romance duró poco y ella explicó los motivos: “Estuve en Sex desde el principio en el 2019 y ahí surgió que estuvimos. Fue muy poco tiempo y la pasé mal. Es grave lo que estoy diciendo, pero soy sincera. Había manipulación, celos y otras cosas más que no voy a contar”.

Asimismo, tras aquel contexto, reveló que cuando supo sobre la relación entre el Tucu y Barón quiso comunicarse con ella: “Cuando me enteré de que él estaba con Jimena me daban ganas de decirle a ella: ‘Amor, salí de ahí’…”

No obstante, el actor no tardó en salir a desmentir estos dichos y además de molestarse por las palabras de su ex, en una nota con Teleshow anunció que iba a tomar acciones legales contra ella: “Es efectivamente una acusación fuerte, injusta y muy grave, por lo que instruí a mi abogado César Carozza para que actúe en consecuencia”.

JIMENA BARÓN Y EL TUCU LÓPEZ ESTUVIERON SEIS MESES JUNTOS, PERO AHORA EL LOCUTOR RECIBIÓ FUERTES DENUNCIAS DE OTRA EX, MELODY LUZ

“En principio me sorprendió mucho y sentí decepción. Hacía dos años que compartíamos salidas, trabajo, elenco, amigos. Siempre con la mejor”, concluyó asombrado el locutor.

Bajo estas fuertes acusaciones, el mismo medio entrevistó a la jurado de La Academia, quien prefirió mantenerse al margen de este escándalo, aunque apoyó a la bailarina en su testimonio: “No voy a hablar de eso. No tengo nada para decir. Es un tema de Melody, quiero ser respetuosa con ella también y con su versión. Pero no tengo nada para decir”.

Y recordando cómo fue su vínculo con López y si en algún momento sintió que existía algún tipo de violencia sobre ella, Barón fue contundente y aclaró que ella no pasó por las mismas malas situaciones: “Yo la pasé muy bien y tuve una linda experiencia”.

