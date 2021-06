A pesar del que el tiempo pasa, para los padres los hijos siempre serán chicos, Catherine Fulop no fue la excepción y se emocionó al saludar a su hija Tiziana Sabatini en un nuevo aniversario de su natalicio

Tras sus palabras Fulop conmovió a todos sus seguidores, con un hermoso collage, que hizo para homenajear a su hija, del cual se puede ver como la pequeña hija fue creciendo, al pasar del tiempo junto a una madre protectora.

La actriz no solo publico una historia, en su cuenta oficial de Instagram sino que también publico una foto con ella que decía con toda emoción y amor que tiene hacia su familia

“Hoy celebro tu vida mi bella Titi que emoción cuando llegaste a nuestras vidas. Viniste a completar esta familia, fui tan dichosa ese día. Después verte crecer ha sido la mejor experiencia, tu manera de hablar de hacerte entender, tu independencia, tus travesuras, tu inteligencia, no sabes la alegría que has dado a mi vida, te amo incondicionalmente”

“Quiero que sepas que me enorgullezco de cada una de las cosas que haces, te has convertido en una gran mujer, siempre estaré a tu lado para apoyarte en lo que necesites, Sigue luchando porque tus sueños se hagan realidad, y no olvides que tienes muchas fortalezas que hacen de ti una persona muy especial”

Para concluir, Catherine recordó a la abuela Betty, quién falleció hace pocas semanas: “¡Feliz cumpleaños mi gordita hermooosa! Te amo tu mamá Y tú abuelita Betty donde quiera que este te está protegiendo y bendiciendo en este día”.

Catherine Fulop es una actriz, conductora y modelo venezolana por lo que muy conocida por su personaje de Abigail Guzmán de Ruiz en la telenovela Abigail.

Además tuvo como conductora de radio y televisión en la argentina, donde actualmente vive con su hija y su esposo, quien es hermano de la ex jugadora de tenis Gabriela Sabatini.