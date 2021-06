La abrupta renuncia de Jorge Rial a TV Nostra, lo que conllevó a la finalización del ciclo en América, varios famosos fueron lapidarios contra él, y Ángel De Brito no se quedo atrás. Aprovechando una entrevista a Fanny Mandelbaum en Los Ángeles de la Mañana (El Trece), el conductor le lanzó un palazo al periodista.

Todo comenzó cuando Fanny realizó un mea culpa por un comentario que hizo sobre la muerte de la actriz Libertad Leblanc.

En esa línea, Ángel tomó sus palabras y comentó picante: “Vale las disculpas porque son sinceras y se nota. Viste cuando hay gente que se disculpa en cámara y no se le cree nada y otra que sí. Estas disculpas son genuinas”. Automáticamente lo dicho por el conductor fue relacionado a las palabras de Jorge Rial en su despedida en vivo el pasado viernes 28 de mayo.

Qué dijo Ángel de Brito sobre la renuncia de Jorge Rial a TV Nostra

Es de público conocimiento que Ángel de Brito no tiene especial aprecio por Jorge Rial. Sin embargo, y a pesar de haber anunciado la renunciado de Rial a su programa horas antes de que éste lo hiciera oficial, el conductor de LAM expresó: “Hoy: último programa. Le voy a dejar el anuncio a quien corresponda”, expresó dejando suspenso.

Más tarde, con la noticia ya en el aire, agregó: “Hoy por la tarde Rial se despidió de sus compañeros de panel. El canal ya venía reuniéndose con varias productoras que ofrecieron formatos para ese horario”.

Pero después ya fue el propio Jorge quien informó lo que estaba sucediendo: “Me tomo unos minutos para anunciarles algo totalmente personal, una decisión que tomé en absoluta soledad en estas últimas 48 horas: tomé la decisión de terminar hoy TV Nostra, con todo el dolor del mundo”, dijo el conductor sobre los últimos minutos de la emisión del pasado viernes. Y añadió: “A veces uno se sobrevalora y piensa que está para otra cosa y que sabe lo que el otro quiere”.

Por su parte, De Brito evitó dar, públicamente, su opinión sobre la finalización del programa de política y actualidad, pero sí lo hizo sutilmente al replicar otras publicaciones en Twitter con contundentes mensajes. Una de las primeras figuras del medio que opinó al respecto fue Dalma Maradona, que tampoco tiene mucho aprecio por el ex Intrusos. “Lo que empieza mal, termina mal”, manifestó la hija mayor del Diez. Cabe resaltar que en la primera transmisión de TV Nostra, Matías Morla estuvo presente mientras se encontraba envuelto en un escándalo por la muerte de Diego Maradona.

Además, Ángel también retuiteó a la nota de Exitoina sobre Susana Giménez, quién por error publicó un demoledor mensaje referido al final del ciclo de América. A lo que el periodista de espectáculos, agregó: “Hola @Su_Gimenez. Te amo”.



