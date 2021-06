Luego de haber sido despedido del canal C5N por organizar para su programa una convocatoria de taxistas en la puerta de la casa de la presidenta de Pro, Patricia Bullrich, quien lo acusó públicamente de escracharla “de manera malintencionada”, el periodista Tomás Méndez desmintió esa posibilidad. “No era un apriete, no voy a apretar a Patricia Bullrich”, aseguró, en una entrevista radial, donde insistió en que la intención era hacer una parodia del “Queremos Preguntar”, que realizaba su colega Jorge Lanata en Periodismo para Todos.

“Obviamente que no es un escrache. Lo aclaramos en el comienzo de nuestro programa, dijimos que íbamos a hacer una parodia. Habíamos llevado el tape de Jorge Lanata”, se justificó Méndez en diálogo con Y Ahora Quién Podrá Ayudarnos (Radio Con Vos), y agregó: “Citamos a siete taxistas para hacer la parodia, con algunas preguntas que les íbamos dando. Les decíamos ‘a ver, preguntale en qué espacio político se sintió más cómoda’ y repasábamos la historia vergonzosa de Patricia Bullrich”. También, Méndez contó que la idea surgió el sábado, con la intención de “tocarle el timbre a Patricia y decirle si podía responder algunas preguntas”.

Con las principales críticas hacia él centradas en que publicó la dirección de una dirigente, el periodista dijo que “el domicilio de Patricia Bullrich está publicado en TikTok [por la aplicación]” y agregó que la presidenta de PRO publica en las redes adonde vive. “De todas maneras, nosotros no mostramos la casa, ni dijimos la dirección”, aclaró, al igual que lo había hecho anoche en su cuenta de Twitter.

El periodista incluso apuntó a los “medios hegemónicos” y dijo que “resignifican hechos”, más aún por las investigaciones que él realizó en su programa ADN. En esa línea, sostuvo: “Lo resignificaron al hecho. Estuvieron inteligentes y listo, tampoco es la primera vez que un periodista se va de un medio”. A pesar de mencionar que fue despedido de C5N, prefirió no inmiscuirse en dicha cuestión.

Sin embargo, sí deslizó un problema que se le planteaba en su programa e, incluso, apuntó contra el oficialismo: “Los espacios periodísticos, si no tienen un poco de humor… El nuestro se quedaba sin la voz de la oposición, pero también del oficialismo. A mí se me hacía muy difícil entrevistar después de varias entrevistas que hice a gente del oficialismo porque no sé, pedirán algunas garantías que uno no está dispuesto a darlas”.

En cuanto a Bullrich, consideró que su accionar de la última semana marcó “el nivel de locura que está metiendo en nuestra sociedad” y, lejos de arrepentirse, consideró: “Si no se banca un mínimo de exposición pública en lugares donde ella no se siente cómoda y no puede dirigir la entrevista es un problema de ella”.

Esta no es la primera vez que Méndez es un foco de escándalo. En abril del año pasado realizó un informe sobre el Covid-19 en el que asoció el origen de la enfermedad con “los ricos del mundo” que nacieron en Estados Unidos y en Israel, algo repudiado por la comunidad judía.

“No dije eso para nada, no soy antisemita, no me puedo hacer cargo de algo que no soy. Si hay algo de lo que me hago cargo siempre es de lo que soy y por eso tengo graves problemas, pero no me voy a hacer cargo de que soy antisemita porque sería una locura”, refirió hoy, a más de un año, y dijo que la causa que derivó de ese hecho “se cayó en la nada”.

Incluso, dio a entender que el Inadi inició un descargo aquella vez porque la titular del instituto, Victoria Donda, “fue varias veces investigada” en su programa.