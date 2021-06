La doctora Adriana Bueno, médica infectóloga y Sec. Gral. del Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud, habló sobre la situación actual del sector pública en el sur de la provincia. “Estamos teniendo una aceleración exponencial de los casos y fundamentalmente de los casos que requieren internación“, comentó al sitio Vientos Tucumanos.

“Sobre el porcentaje de ocupación yo te diría que estamos practicamente en el 100% de las camas“, detalló Bueno y agregó: “Todo el fin de semana es un trabajo tremendo el que tenemos, con la desesperación de los familiares del paciente que sabe que requiere una unidad de ciidados intensivos y que a nosotros no está costando tremendamente poder ubicarlos“.

“No estamos teniendo una capacidad no solamente física, sino que no estamos teniendo tampoco la cantidad de recurso humano capacitado mínimamente para el tratamiento de estas patologías“, explicó la médica.