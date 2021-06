Adriana Aguirre habló en Intrusos sobre el terrible momento que enfrenta luego de estar seis meses en rehabilitación. Esto fue luego de la fuerte caída que sufrió en un escenario y que la llevó a tener varias secuelas en su salud. Durante la entrevista dio detalles de esta demanda laboral que lleva adelante contra Torry Palenzuela, dueño del teatro donde ocurrió el accidente.

“Es muy triste para mí pedir todos los días que te traigan un contrato porque si yo no lo firmo y no lo firma el productor, ¿cómo lo van a presentar en Actores?. El espectáculo está, existió y yo estuve. Yo sufrí un accidente, que le puede pasar a cualquiera”, expresó la actriz muy conmovida por lo vivido.

“Lo único que pedimos en los 14 telegramas que mandamos fue la ART. Yo la plata me la gané con mi trabajo, no le quiero sacar plata a nadie. Yo lo único que quiero es mi contrato en blanco porque me favorece para mi cobertura. Quería que se hicieran cargo de lo que me estaba pasando. Los gastos son en dólares y son muy altos y, ya no tengo fondos”, afirmó.

Además, acusó que hay un local que posee cuyos inquilinos no pagarían el alquiler desde fines de 2019. “Está con la gente adentro y no pagan nada, ni expensas ni ABL. Lo estamos pagando él señor (Ricardo García) porque somos socios. Llega un punto en que los ahorros de toda tu vida se terminan. ¿Por qué tengo que pasar un mal momento económico? Si trabajé toda mi vida. Estoy pidiendo una ART, que se hagan cargo de lo que gasté”, expuso, entre lágrimas y angustiada.

Por último, relató en qué situación está hoy su relación con el productor. “Tuve que terminar en un juicio laboral, lamentablemente. Esperé más de un mes una llamada, un mensaje de voz de Torry, que fue quien me contrató en las últimas tres temporadas”, añadió. Cabe destacar que la actriz denunció en vivo que cada vez que aparece en televisión para hablar, recibe amenazas telefónicas anónimas: “Yo estoy viviendo un momento muy vulnerable”, resaltó.

Fuente: Pronto