Uruguay había sido elogiado por su gestión de la pandemia durante 2020 debido a su baja cantidad de casos y fallecidos, sin embargo, la segunda ola que azota a Sudamérica está afectando gravemente al país oriental que registra los peores números de en la región. Ante este escenario, diversos políticos de la oposición y médicos le reclamaron al presidente que avance con mayores restricciones para evitar que la situación epidemiológica continúe empeorando. Sin embargo, el mandatario uruguayo, Luis Lacalle Pou, mantiene firme su postura reacia hacia los confinamientos estrictos.

“La cuarentena obligatoria es una discusión que no es nueva, la planteó el expresidente Tabaré Vázquez, mucha gente también. Nos hemos negado por varias razones. Obviamente hay una razón filosófica de la libertad”, dijo el mandatario en una entrevista con Canal 10, y agregó: “Un cierre total supone cerrar todo y eso primero hay que hacerlo por ley y hay que asistirse de la fuerza público”.

“Si agarro a un cartonero laburando lo tengo que detener, porque no es una actividad esencial para la sociedad, es para él”, añadió. En esta linea, criticó a quienes exigen medidas de este tipo ya que los consideró asalariados que no necesitan salir a trabajar todos los días para ganar dinero, a diferencia de otros sectores más desfavorecidos. Por su parte, Lacalle Pou apunta a la “responsabilidad en libertad” como remedio a las restricciones.

Además insistió en que proceder con restricciones totales no tendrá resultados positivos y para justificar su premisa hizo mención subliminal a la Argentina: “¿La cuarentena funcionó en el mundo? Ni o so, en algunos países sí y en otros no. En nuestros vecinos, que tienen récord mundial de cuarentena obligatoria, ya saben cuáles son los resultados”, remarcó.

“Somos los responsables de no tomar la decisión de una cuarentena obligatorio y la sostenemos”, agregó. Luego Lacalle volvió a mostrarse seguro de las decisiones que llevan adelante desde su administración y resaltó que la manera de hacer frente al coronavirus es avanzar en la vacunación. El presidente además resaltó el trabajo del personal de salud y advirtió que pese a las previsiones el sistema de salud no colapsó.

Video: Las declaraciones de Luis Lacalle Pou