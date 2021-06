“El salvataje al juez (Francisco) Pisa es una maniobra de la comisión de Juicio Político”. Mariela Tacacho, madre de Paola, la joven asesinada el 30 de octubre de 2020, afirmó que no parara en su reclamo “hasta que paguen todos” por el desempeño en este caso, en un claro mensaje a la Justicia, al Gobierno y a los integrantes de la comisión de Juicio Político de la Legislatura. “En todo momento todos me faltaron el respeto, y el primero fue (el gobernador Juan) Manzur”, apuntó.

“No me siento chica, todo lo contrario. Me siento una gigante a lado de esta gente que no tiene corazón ni remordimiento. (Es) gente que sube al poder y se olvida de nuestros derechos. No voy a bajar los brazos; no les tengo miedo”, manifestó.

La madre de la profesora de inglés habló esta mañana con “LA GACETA Central”, el noticiero de LG Play, y volvió a cuestionar la decisión de Manzur de aceptar la renuncia del juez Pisa para que acceda a la jubilación, la determinación de la comisión de Juicio Político de “clausurar” las presentaciones contra el magistrado y la actuación del Ministerio Público Fiscal (MPF) en las 13 causas que había iniciado la víctima contra su femicida, inclusive, hasta unos meses antes del ataque mortal en pleno Barrio Norte, en la capital.

“Las leyes en Tucumán no se cumplen y ahí hacen lo que quieren. Pero van a quedar todos expuestos. Las fiscalas tienen el plus de ser mujer, pero no hicieron nada; cajonearon las causas. La comisión de Juicio Político, con esta resolución/maniobra, pretende clausurar (los planteos) y salvar a Francisco Pisa. ¿Quién más le debe favores a Pisa? No saben con quién se metieron”, exclamó molesta.

Tacacho emitió palabras con fuerza para mostrar su dolor y bronca ante las respuestas de los poderes del Estado tucumano. Así, dijo: “estaré en pie de lucha hasta el día que muera, y ellos se van a acordar de mí hasta el día que se mueran”.

Sobre la decisión de la comisión legislativa, enfatizó que le generaba dudas todo el proceso. “Apareció esta maniobra, algo que es arbitrario e ilegal. Pretenden clausurar… ¿qué les pasa? Al paso que vamos, son capaces de todo”, añadió.

La mamá dijo que su finalidad es conseguir justicia por la muerte de Paola. “Mauricio Parada Parejas, el femicida de mi hija, acosador y quien la amenazó durante cinco años, llegó hasta donde llegó porque fiscalías, distintas oficinas públicas y Pisa cuando lo sobreseyó (en una de las causas), lo permitieron. Entonces, ellos son tan responsables como el femicida. Tienen que pagar, tienen que quedar expuestos. Tucumán tiene que saber quiénes son todos, todos”, pronunció.

En esa línea, cuestionó a Manzur y a la titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Erica Brunotto. “Nadie se comunicó conmigo”, expresó. “No le tengo miedo a nadie. Qué más me puede pasar a mí”, finalizó.