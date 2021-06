Cuando Samsung presentó al mundo su Galaxy S21 a todos nos dejó impresionados por la manera en la que habían avanzado, pero parece que nos habíamos adelantado en cantar victoria. La compañía surcoreana admitió esta semana que su celular tiene un problema de desempeño con su cámara y trabajan en arreglarlo.

La variable Ultra de esta familia nos voló la cabeza. Ya que sí, su precio es bastante elevado, pero su desempeño y suma de elementos de valor justifica por completo la exigencia de su costo. Sin embargo, no todo resulto perfecto y exento de tropiezos. Ya que durante los últimos meses comenzaron a cumularse múltiples reportes de fallos en la cámara de los Galaxy S21.

Ahora por fin Samsung respondió, y la respuesta es sí, hay un problema con este apartado.

Durante los últimos meses comenzaron a acumularse reportes y hasta videos en YouTube donde se mostraba el desempeño irregular de la cámara en los modelos Galaxy S21, Galaxy S21+ y Galaxy S21 Ultra.

En todas las variantes se presentaba casi siempre el mismo problema con la app de la cámara donde se traba o presenta un serio lag al saltar entre funciones. Lo que hace lenta y frustrante la experiencia de tomar una foto:

Sin embargo, durante meses Samsung no había dicho nada concreto sobre este detalle. Hasta ahora, que el reconocido leaker @FrontTron ha publicado una captura de pantalla con la respuesta oficial de la compañía.

En donde básicamente reconocen por primera vez de manera oficial al existencia del problema con la cámara y prometen solucionarlo. Pero hay un pequeño gran detalle:

Samsung official statement regarding S21 camera app lags

We have confirmed that lag occurs when there is insufficient memory or computational resources in a specific path including portrait mode.

We will make it available by including a fix in the June SW Update.

JUNE??? 🥱 pic.twitter.com/ryLINUth80

— Tron ❂ (@FrontTron) May 31, 2021