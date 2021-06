Uruguay comenzará a vacunar contra el coronavirus a los adolescentes de entre los 12 y 18 años con dosis del laboratorio estadounidense Pfizer, después de su aprobación por parte de la comisión de vacunas del Ministerio de Salud Pública (MSP), según anunció este martes el presidente Luis Lacalle Pou.

“La Comisión Asesora autorizó la vacunación de 12 a 18 años y sobre el fin de esta semana vamos a estar llamando para que se agenden”, precisó el mandatario en declaraciones al diario El País de Montevideo.

En una entrevista televisiva, Lacalle Pou confesó estar “preocupado” ante la marcha de la pandemia en Uruguay, pero insistió en que confía en las medidas aplicadas por su Ejecutivo y en el proceso de vacunación.

Mientras en la Argentina aún se debate sobre la negociación para la compra de las vacunas de Pfizer, en Uruguay ya anunciaron que los niños y adolescentes comprendidos entre los 12 y 18 años serán inoculados con la dosis del laboratorio estadounidense.

Además, Lacalle Pou informó que el gobierno firmó una reserva de más de 500.000 nuevas dosis de Coronavac, del laboratorio chino Sinovac. “Ahí sí vamos a tener todas las vacunas para todo el mundo en lo que podría llamarse la batalla final“, declaró el mandatario.

Incluso, el gobierno uruguayo evalúa administrar “una tercera dosis” para reforzar la efectividad de las vacunas que están aplicándose en el país: Pfizer, Coronavac o la anglo-sueca AstraZeneca, esta última dentro de la plataforma Covax, de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En este contexto, Lacalle Pou ratificó su rechazo a las cuarentenas y los confinamientos que se han replicado en las principales ciudades del mundo y que según argumentó en su país no cree “que funcione un ‘lockdown'”.

“Los que piden cuarentena son los asalariados, los que cobramos a fin de mes (…) El jornalero me cruza y me dice gracias por no matarme de hambre“, afirmó.

Si bien comentó que “la inmunidad de rebaño es un concepto aspiracional”, el mandatario aventuró que, a medida que siga evolucionando el proceso de vacunación, lo que habrá en Uruguay “es una fuerte reducción de la circulación del virus”.

Está claro que la apuesta del gobierno uruguayo está centrada en la campaña de vacunación, que se inició el 1 de marzo y avanza a buen ritmo. “A mediados de julio tendríamos que tener dos millones de uruguayos con las dosis de las vacunas”, estimó Lacalle Pou.

Uruguay ya adquirió más de seis millones de dosis de vacunas contra el covid, incluidas las compras a Pfizer y Sinovac. También comprometió inmunizantes del mecanismo Covax, a través del cual han llegado hasta ahora unas 100.000 dosis de Astrazeneca.

Según el monitor de vacunas del Ministerio de Salud Pública, 1.807.000 personas, es decir 51,15% de la población, ya recibieron la primera dosis, mientras que los inmunizados con dos dosis representan el 29,12% de la población.

A pesar del avance de la vacunación, Uruguay atraviesa un gran aumento de contagios y muertes por Covid-19.

En todo 2020, se reportaron 181 fallecidos en el país, mientras que sólo en abril y mayo de 2021 hubo 3.302 fallecimientos, advirtió esta semana el Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos de Covid-19, un grupo de científicos que se reunió para relevar los datos de la pandemia.

Este martes, el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) de Uruguay reportó 3.515 nuevos casos diarios y 68 muertes por coronavirus. Con estos datos, el balance total es de 4.342 fallecidos y 298.006 desde el inicio de la pandemia en ese país.

Uruguay con una población de 3,5 millones de habitantes se mantiene como el país del mundo con la cifra relativa más alta de fallecimientos a causa del virus en los últimos 14 días, de acuerdo a cifras de AFP.

