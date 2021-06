Tras las subas de ayer, los granos cerraron la jornada con marcadas bajas en sus cotizaciones en el mercado de Chicago, debido a las mejoras climáticas, con lluvias en las zonas productoras en Estados Unidos y a la toma de ganancias por parte de los fondos.

El contrato de julio de la soja retrocedió un 0,85% (U$S 4,87) hasta los U$S 569,25 la tonelada. El de agosto lo hizo por un 0,79% (U$S 4,41) para ubicarse en U$S 552,72 la tonelada.

La baja del aceite repercutió en el precio del grano.

Este subproducto cayó un 2,17% (U$S 33,73) hasta los U$S 1.517,87 la tonelada, mientras que la harina cedió un 0,61% (U$S 2,65) para concluir la jornada en U$S 431,66 la tonelada.

Por su parte, el maíz cayó un 1,93% (U$S 5,12) y cerró a U$S 260,62 la tonelada, como consecuencia de una toma de ganancias y de pronósticos más húmedos en Estados Unidos.

El trigo presentó una merma de un 1,63% (U$S 4,13) y se posicionó en U$S 248,48 la tonelada, debido a la liquidación de contratos y retiro de ganancias por parte de los fondos.