Darío Barassi sigue brillando con luz propia tanto al frente de ‘100 argentinos dicen’ como en las redes sociales, principalmente en Instagram donde la rompe toda.

El sanjuanino, que es una de las figuras del momento en el Trece, compartió con sus millones de seguidores un notición: se vacunó contra el coronavirus.

View this post on Instagram A post shared by dario barassi (u0040dariobarassi)



Barassi se mostró muy contento porque es un tema que lo preocupaba mucho, pero ahora ya está un poco más tranquilo.

Los mensajes de cariño no se hicieron esperar y le llenaron el posteo con comentarios.

Tiempo de San Juan