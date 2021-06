La noticia de que Jorge Rial renunció a la conducción de TV Nostra, y por consecuente dio por terminado el programa, causó una especie de terremoto dentro de América que debió modificar rápidamente su grilla para cubrir los espacios vacíos.

Pero cuando las cosas parecían ir calmándose de a poco explotó la bomba de que Horacio Cabak había dejado de ser parte de Polémica en el bar y se desató un nuevo escándalo dentro del canal.

Cabe recordar que la relación entre el modelo y sus compañeros de ciclo vivió un fuerte punto de quiebre cuando luego de haber vivido un impactante escándalo personal, el conductor de La jaula de la moda decidió imponer una cautelar que prohibía a todos los medios de comunicación ahondar en detalles de su vida privada.

Sin embargo, Horacio se hizo presente en el programa PH, Podemos Hablar y en una charla con Andy Kusnetzoff habló sobre sus conflictos y los problemas que vivió durante esas semanas, motivos que causaron la furia de Mariano Iúdica y el resto del equipo.

Además, protagonizó una durísima pelea con Flavio Azzaro mediante el chat de WhatsApp, en donde amenazó con no concurrir más al estudio mientras el periodista deportivo se hiciera presente para salir al aire; y hasta mantuvo un durísimo cruce en vivo con el propio conductor del ciclo.

Ante todos estos desbordes emocionales y problemas dentro del grupo, Cabak optó por dar un paso al costado y mediante su cuenta de Twitter anunció su salida: “Adiós Polémica en el bar. Gracias por todo”.

HORACIO CABAK MANTUVO FUERTES CRUCES CON SUS COMPAÑEROS Y YA NO ES PARTE DEL PROGRAMA

Corto, contundente y sin ahondar en detalles ni derramar lágrimas por su partida, el modelo sembró la duda de los conflictos que aún rondan con él, por lo que Paparazzi logró comunicarse con Iúdica, quien afirmó que su colega “no estaba cómodo últimamente”.

Pero otra bomba estalló durante la tarde del jueves, cuando luego de leer sobre su renuncia en todos los portales de noticias, Horacio decidió volcarse nuevamente a la red social del pajarito y explicó con detalles que la decisión de abandonar el programa no había sido suya.

EL DURÍSIMO DESCARGO DE HORACIO CABAK EN LAS REDES TRAS SU SALIDA DE POLÉMICA EN EL BAR

Escribiendo cada oración en un renglón diferente, el conductor disparó molesto: “No renuncié. No fue de común acuerdo. No hubo conversaciones. No hubo respeto. No hay códigos. Simple”.

De esta manera, dejó más que claro que la determinación fue impulsada por los productores y jefes el ciclo, señalando sin nombrar a Gustavo Sofovich, el productor general del programa e hijo de su creador.

Ante estas polémicas palabras, y deslizando que fue echado pese a su voluntad de continuar, los usuarios de las redes le dejaron cientos de mensajes tanto de apoyo hacia él como de enojo con los superiores que tomaron esta decisión, y también algún que otro comentario desafortunado hacia su persona.

Fuente Paparazzi